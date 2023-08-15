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В Кинельском районе стартовала вторая смена проекта «Кузница кадров», которая пройдет в Молодёжном центре «Лесная сказка» с 15 по 18 августа. На ней школьники Самарской области не только обучатся лидерским навыкам, но и ближе познакомятся с Российским движением детей и молодёжи «Движение Первых».

«Кузница кадров» – школа молодёжного актива Самарской области, которая направлена на обучение лидеров в молодёжной среде. В 2023 году проект состоит из семи смен, среди которых смены для лидеров молодежных совещательных структур, работающей молодежи, студентов вузов и ссузов, а также школьников. Уже завершилась первая смена «Школьное самоуправление», но желающие принять участие в будущих сменах могут зарегистрироваться по ссылке https://myrosmol.ru/event/135313.

15 августа стартовала вторая смена по направлению «Школьное самоуправление». Её участниками стали более 200 школьников со всей Самарской области. Для них организаторы приготовили насыщенную программу: участники пройдут тренинги по оказанию первой медицинской помощи, по сохранению ментального здоровья, исследуют культурный код России и смогут развить свои лидерские навыки. Кроме того, для ребят пройдёт «Классная встреча» с участником СВО.

Отдельным блоком программы «Кузницы кадров» для школьников станет знакомство с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых». Участники познакомятся с миссией Движения, которую составляют основные принципы: «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первым».

«Мы учим ребят нести ответственность в первую очередь за себя и свои поступки. Ведь они, становясь лидерами школьного самоуправления, должны понимать зачем они участвуют в мероприятиях, для чего организуют их, почему важно проявлять инициативу. Необходимо донести до школьников мысль, что именно они формируют новую реальность нашей страны и несут за это ответственность», – прокомментировала председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области Кристина Гнатюк.

Школа молодёжного актива «Кузница кадров» является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области «Регион для молодых», которая реализуется в рамках национального проекта «Образование». Организатором проекта выступает Самарская региональная социально-патриотическая общественная организация «Губерния» и проводится при поддержке Правительства Самарской области и Росмолодёжи.

Фото предоставлено пресс-службой проекта "Кузница кадров"