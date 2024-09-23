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В Самарском регионе сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактические мероприятия с детьми и их родителями.

Участникам дорожного движения напомнили основные правила безопасного поведения при переходе проезжей части и управлении двухколёсными транспортными средствами.

В Самарской области в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, а также в рамках профилактической акции "Внимание-дети! Дорога в школу!" сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД и представителями организации «Родительский патруль» провели профилактические беседы с юными участниками дорожного движения и их родителями.

Так, в Кинельском районе дорожные инспекторы напомнили гражданам о правилах безопасного поведения на дороге, перевозки несовершеннолетних пассажиров в салоне автомобиля, о важности использования световозвращающих элементов, а также о недопущении использовании наушников, телефонов и иных гаджетов при переходе проезжей части.

Сотрудники полиции обсудили с детьми и их родителями причины дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и меры предупреждения детского травматизма, рассмотрели безопасные маршруты «Дом-школа-дом».

Во время бесед с учащимися средних и старших классов полицейские особое внимание уделили правилам езды на велосипедах, мопедах и питбайках.

Ребятам напомнили о мерах безопасности при управлении двухколесным транспортом, подчеркнув, что детям, не достигшим 14 лет, запрещается езда по дорогам общего пользования. Инспекторы объяснили, что при переходе проезжей части с велосипеда нужно спешиться и вести его рядом с собой.

В конце мероприятия сотрудники полиции вручили взрослым и детям тематические листовки, светоотражающие брелоки и наклейки «Ребенок в машине» с призывом соблюдать Правила дорожного движения.

Ребята, в свою очередь, пообещали вести себя внимательно и ответственно на дороге, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО