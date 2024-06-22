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В Кинель-Черкасском районе подведены итоги изучения мнения населения о деятельности территориального ОВД

22 июня 2024 11:34
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В Кинель-Черкасском районе подведены итоги изучения мнения населения о деятельности территориального ОВД

Одной из основных функций деятельности органов внутренних дел, в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ, является обеспечение общественного доверия к полиции и прозрачности для граждан действий по поддержанию законности и правопорядка.

В связи с этим, с 18 по 20 июня текущего года сотрудниками полиции и представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел проводилось изучение мнения населения о деятельности полиции на территории Кинель-Черкасского района.

Всего опрошено 309 респондентов, проживающих в: Кинель-Черкассах, Кротовке, Тимашево, Подгорном, Ерзовке, Садгороде, Репьевке, Красных ключах.

В опросе приняли участие мужчины (41 %) и женщины (59%) в возрасте 18-24 года (34,6%), 25-54 года (49 %), 55 лет и старше (16 %).
По данным опроса, чувствуют себя защищенными от преступников и посягательств на жизнь, здоровье и имущество 46,6 % респондентов. Доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности – 43,3%, положительно оценивают работу полиции Кинель-Черкасского района 43 % жителей, принявших участие в опросе.

Также жителям Кинель-Черкассов были заданы вопросы относительно владения ими информацией о распространенных схемах мошеннических действий в отношении граждан.

На данный вопрос большинство респондентов (92%) ответили положительно. При этом указав, что информацию по профилактике данных действий в отношении граждан они получают посредством СМИ (52,4%), от сотрудников полиции (24%), от сотрудников Администрации (17,7%), от сотрудников банков (13%).

Представитель Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России по Кинель-Черкасскому району Анатолий Бондарев, подводя итоги опроса общественного мнения, отметил необходимость такого рода мероприятий: "Я уверен, результаты данного опроса будут внимательно изучены руководством отдела МВД и приняты во внимание, ведь обратная связь с населением важна для оценки работы полиции».

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