В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»

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Это настоящее путешествие во времени, увлекательное погружение в атмосферу Древней Руси. На берегу Малого Кинеля возникнет настоящий полевой лагерь, где военно-исторические клубы со всей страны воссоздадут жизнь средневековых воинов и ремесленников.



Фестивальная программа обещает увлекательные и захватывающие события. В сердце лагеря будут проходить реконструкции средневековых сражений, позволяющие увидеть в действии боевые приемы, военную тактику, и ощутить напряжение и драматизм тех времен. Для желающих попробовать себя в роли воинов и ремесленников, организаторы подготовили специальные мастер-классы.



В рамках фестиваля состоится круглый стол с участием историков и реконструкторов из Самарской области и других регионов России. Это прекрасный шанс пообщаться с экспертами, задать интересующие вопросы и узнать более глубоко историю и культуру Древней Руси.

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