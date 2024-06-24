В каждой пятой семье в Самаре успешными в карьере оказались старшие дети, в каждой шестой — младшие

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В большинстве семей старшие и младшие дети одинаково успешны в образовании и карьере. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители двух совершеннолетних детей из города.

В Самаре, в семьях, имеющих двух детей, часто оба ребенка одинаково успешны. 46% родителей ответили, что старшие и младшие дети окончили школу примерно одинаково. В 60% семей оба ребенка поступили в вуз и в большинстве случаев показывали одинаковые успехи в учебе.



В каждой второй семье дети закончили школу по-разному: 33% опрошенных родителей рассказали про успехи старших, 21% считают более успешными младших детей. При поступлении в вуз или колледж, судя по ответам родителей, удача также чаще была на стороне старшего ребенка (16% ответов свидетельствуют о превосходстве первенца, 7% — младшего ребенка).



Понятно, что разница в возрасте работает не в пользу младших детей. И все-таки нашлось исключение. В тех семьях, где оба ребенка закончили колледж, родители чаще гордятся оценками в дипломе младшего.



Кому больше везет с работой? 43% родителей заявили, что оба ребенка устроились на примерно равных условиях, в каждой пятой семье успешными оказались старшие дети, в каждой шестой — младшие.



Время проведения: 1 апреля — 20 июня 2024 года