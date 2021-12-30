В Казани завершился Всероссийский образовательный форум «Студвесна»

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В столице Татарстана завершился Всероссийский образовательный форум «Студвесна» – первый всероссийский образовательный проект в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей».



По итогам форума сформирован окончательный список участников национального финала ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который пройдет в Самаре в 2022 г.



Самарская область уже готовится принять юбилейную Студвесну, в планах расширить формат и концепцию фестиваля.



Форум объединил на одной площадке студентов, руководителей творческих студенческих клубов и коллективов, режиссеров и организаторов культурно-творческой деятельности в образовательных организациях и субъектах Российской Федерации.



В течение недели 500 участников из 62 регионов страны проходили насыщенную образовательную программу по направлениям в рамках одной из творческих лабораторий форума: театральной, танцевальной, музыкальной, а также в видео продакшне, моде и медиа.



Новой лабораторией форума стала музыкальная, где молодые авторы текста и музыки, исполнители и музыканты, саунд-продюсеры и диджеи объединились для создания и специального альбома, релиз которого, включающий 18 совершенно новых треков, планируется в январе 2022 года. Лучшие участники лаборатории получили возможность дальнейшего сотрудничества с лидерами музыкальной индустрии.



Важным эпизодом форума стал финальный показ концертного шоу первого Гастрольного тура победителей Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 2021 года. Тур собрал 100 лучших участников фестиваля из 12 регионов России, объединил лауреатов Студенческой весны по 7 творческим направлениям: театральному, танцевальному, инструментальному, вокальному, журналистике, видео и новому конкурсному направлению 2021 года – научному слэму.



Форум «Студвесна» стал не только творческой и конкурсной мастерской для студентов и педагогов российских образовательных организаций, но и площадкой для обмена опытом с организаторами творческих студенческих событий из стран СНГ. Представители молодёжных организаций и ведомств по работе с молодёжью из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Армении, а также Грузии обсудят возможность проведения в 2022 году международной Студенческой весны в России в 2022 году.



Для участников лаборатории «Медиа» прошел Всероссийский конкурс студенческих изданий и молодых журналистов «Медиавесна» по 5 номинациям: видеорепортаж, аудиоподкаст, публикация, фоторепортаж и SMM. Победители конкурса в номинациях получили право участвовать в национальном финале XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2022 году в Самаре. В список участников национального финала Студвесны вошли Саркис Палян и Ангелина Удовенко из Волгоградской области, Юлия Астафьева и Полина Спирина из Саратовской области, Алина Игушкина из Чувашской Республики, Александр Гарницкий и Мария Банакова из Ярославской области.



Победители других творческих лабораторий также получили путевки на юбилейный фестиваль. В лаборатории «Театр» ими стали Виктор Ильенков из Кемеровской области, Павел Веретенников из Удмуртской республики, Юлия Бурова из Волгоградской области и Ксения Суворова из Кировской области.



Танцевальную лабораторию представит на XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в 2022 году Анастасия Подолянец из Нижегородской области, музыкальную – Алина Садыкова из Республики Татарстан, Глеб Агафонкин из Чувашской Республики, Егор Афонин из Ростовской области, Павел Лебедев и Анастасия Кирсанова из Нижегородской области.



От лаборатории «Мода» путёвку на юбилейный фестиваль получили Валентина Яковлева из Москвы, Василий Рыкват и Елена Ковалёва из Чукотского автономного округа, в лаборатории «Видеопродакшн» первенствовали Илья Насухин из Нижегородской области, Команда ЧГУ из Республики Чувашия, Алексей Гайдученко из Челябинской области и Анастасия Удинцова из Саратовской области.



На недавно завершившейся национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций право участвовать в национальном финале юбилейной Студвесны получил победитель в номинации «Творческая личность года» Валерия Равикович.



Ранее, на VII Всероссийском танцевальном проекте «В движении», был объявлен лучший студенческий танцевальный коллектив России. Им стала Сборная Чувашского государственного университета. Участники команды также получили право представить свой регион на Студвесне без прохождения отборочных этапов. Они первенствовали среди 12 команд, отобранных в заочном конкурсе из 112 представителей 48 регионов России в очном финале, который состоялся с 20 по 23 ноября в г Краснодаре.



Самарская область уже готовится принять ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».



Губернатор Дмитрий Азаров и Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий провели совещание по подготовке и проведению на территории Самарской области юбилейного фестиваля в мае 2022 года. На нем было озвучено предложение включить в программу фестиваля деловые мероприятия, участниками которых станут главы субъектов РФ, руководители региональных министерств по делам молодежи и культуры, ректоры и проректоры по воспитательной работе.



«Студвесна – это уже давно не просто конкурсная программа и фестиваль молодежного творчества. Это крупная и востребованная коммуникативная площадка, на которой обсуждаются вопросы молодежной политики, развития культуры, поддержки региональных проектов в области культуры и искусства, продвижения молодых талантов, выстраивания имиджа регионов с точки зрения поддержки молодежи. На фестиваль традиционно в качестве почетных гостей приезжают и губернаторы, и министры, и руководители образовательных организаций. Поэтому совершенно логичным мне видится организация в рамках XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» деловой программы для глав субъектов, руководителей региональных КДМ и министерств культуры, ректоров и проректоров по воспитательной работе. В атмосфере крупного молодежного события у нас будет уникальная возможность планирования новых мероприятий, объединения в команды. А еще в числе наших предложений – это будет очень эффектно и точно запомнится как фишка юбилейного фестиваля – мы предлагаем организовать и осуществить самое массовое народно-танцевальное вращение, а также подать заявку об установлении рекорда в Книгу рекордов Гиннесса. Приурочим это событие к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов, который пройдет в России по решению Президента», – рассказал Председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.



Также Председатель РСМ в ходе заседания предложил рассмотреть возможность проведения в рамках церемонии открытия юбилейной «Российской студенческой весны» комиссии Госсовета по культуре, темой которого станет народное искусство. Напомним, 2022 год был объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов.



В 2022 году в рамках в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» пройдет ряд мероприятий: фестиваль соберет в мае самых талантливых и активных студентов вузов со всей страны, сразу же после него Российский Союз Молодежи проведёт новую Студенческую весну – для школьников, в июне встретятся на том же фестивале обучающиеся профессиональных образовательных организаций, а уже в августе пройдет Международный фестиваль «Студенческая весна стран СНГ».



Также подведены итоги Всероссийского конкурса режиссёрско-постановочных идей и сценических решений церемоний XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования в 2022 году.



Победителями конкурса стали заслуженный работник культуры Самарской области Наталья Семёнова и руководитель независимого театра «Пластилиновый дождь» Игорь Шадрин.

Фото: правительство СО