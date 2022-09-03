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В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы встретились с самарскими школьниками

3 сентября 2022 10:31
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В канун Дня солидарности в борьбе с терроризмом росгвардейцы встретились с самарскими школьниками

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата напрямую связана с событиями, произошедшими 1-3 сентября 2004 года в осетинском Беслане. По всей стране вспоминают как жертв террористических актов, так и тех, кто отдал жизнь, выполняя воинский и служебный долг. В канун памятной даты Управление Росгвардии по Самарской области  провело в городской школе №57 областного центра Урок Мужества для воспитанников девятых классов.

Место проведения выбрано не случайно. Фасад школы №57 украшает мемориальная доска герою Росгвардии, офицеру СОБР, подполковнику милиции Игорю Семенову, героически погибшему в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Перед школьниками выступил ветеран войск правопорядка полковник Иосиф Коберский. Он рассказал школьникам об истории Росгвардии, поделился воспоминаниями о своих годах службы. Рассказал Иосиф Иванович и о том, как в настоящее время сотрудники и военнослужащие Росгвардии успешно противостоят терроризму, выполняя задачи по денацификации и демилитаризации в ходе специальной военной операции.

В завершение мероприятия школьникам предложили поучаствовать в акции «Своих не бросаем!»

- Рисуйте, пишите письма поддержки, снимайте видео. Мы знаем, что в вашей школе много талантливых ребят, обладающих активной жизненной позицией. В частности, тут учатся участники творческих конкурсов и фестивалей Росгвардии, с которыми мы давно и плотно общаемся. Участие в акции «Своих не бросаем!» поможет реализовать ваш, без сомнения богатый, творческий потенциал. А мы обязательно отметим ваше участие и отблагодарим, - отметила в завершение Урока Мужества начальник клуба Управления Росгвардии по Самарской области лейтенант Галина Панина.

Теги: Росгвардия

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