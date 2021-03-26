Я нашел ошибку
Главные новости:
Фестиваль «Веснушка – 2021» – это серия концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри.
В ТСЭК состоится концерт, который станет экватором фестиваля «Веснушка — 2021»
Мероприятие завершил праздничный концерт.
В канун Дня Росгвардии в Самаре состоялись торжественные мероприятия
Олег Машковцев провел в Москве рабочее совещание по вопросам организации и проведения Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году.
В 2021 году форум ПФО «iВолга» планируется провести с 23 по 31 июля на Мастрюковских озерах
Делегация «Инженерии будущего» встретилась с руководством Тамбовского государственного технического университета 
Развиваем «Инженерию будущего» в Тамбове  
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
В Самарском оперном проведут Ночь театра
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарский пенсионер перевел мошенникам 7,5 млн рублей
Самарский пенсионер перевел мошенникам 7,5 млн рублей
Южное шоссе в Самаре приведут в порядок от рынка "Солнечный" до моста
Южное шоссе в Самаре приведут в порядок от рынка "Солнечный" до моста
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.17
0.02
EUR 89.98
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском оперном проведут Ночь театра
Самарцев научат скрапбукингу
Тольяттинцев приглашают на лекцию о городской среде
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В канун Дня Росгвардии в Самаре состоялись торжественные мероприятия

26 марта 2021 14:36
52
Мероприятие завершил праздничный концерт.

В Самаре, в канун Дня Росгвардии состоялось торжественное собрание посвященное празднованию 5-летию создания в России Федеральной службы войск национальной гвардии.

В холле Исторического парка "Россия - моя история", где проходило торжественное собрание, гостей и участников встречала выставка фоторабот, журналистов региона и сотрудников пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, озаглавленная - "Пять лет на страже!". Фотоработы рассказывают о буднях и повседневной деятельности различных подразделений Росгвардии.

Открыл мероприятие начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- 5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации была создана Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). За время своего существования Росгвардия стала важнейшим элементом системы обеспечения национальной безопасности государства. В состав Росгвардии вошли отряды мобильные особого назначения, специальные отряды быстрого реагирования. Во взаимодействии с правоохранительными органами страны эти подразделения участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступности. В состав Росгвардии также входят органы и подразделения, осуществляющие вневедомственную охрану и контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Мобильные наряды вневедомственной охраны, находясь на маршрутах патрулирования, первыми прибывают на места происшествий, активно пресекают преступления и правонарушения, часто спасают людей при чрезвычайных ситуациях. Подразделения лицензионно-разрешительной работы проводят масштабную работу по контролю за оборотом оружия, а также в сфере частной охранной деятельности. Военнослужащие и сотрудники ведомства ежедневно с риском для жизни выполняют ответственные задачи и всегда помогают людям, попавшим в беду. Не зря девиз Росгвардии: «Всегда на страже!». И в этот праздничный день хотелось бы поздравить всех коллег с праздником, пожелать им мирного неба, успехов в службе, благополучия и большого личного счастья, - сказал, в частности, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Торжественное собрание продолжила церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников и военнослужащих правами Директора ФСВНГ РФ и Командующего Приволжским округом Росгвардии.

Слова особой благодарности звучали в адрес представителей средств массовой информации региона.

- Мы живем в век информации, когда значение слова, сказанного СМИ, трудно переоценить. Поэтому сегодня, от имени Командующего Приволжским округом войск национальной гвардии и от себя лично хочу поблагодарить наших коллег за работу по освещению нашей деятельности, - сказал генерал-майор Александр Эсауленко. От имени Командующего Приволжским округом Росгвардии журналистам ведущих изданий и телерадиокомпаний были вручены почетные грамоты.

Участники мероприятия отдали дань памяти сотрудникам войск правопорядка и силовых подразделений, входящих в состав Росгвардии, погибшим при исполнении своего служебного долга.

Сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Самарской области поздравил вице-губернатор, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Владимир Бурыкин.

- В этом году Росгвардия отмечает сразу два ярких события. Во-первых, это 5-летие создание Росгвардии, объединившей сразу несколько подразделений, отвечающих за охрану общественного порядка. Во-вторых, это 210-летие структур, на протяжении всей своей истории занимавшихся обеспечением безопасности государства. 27 марта мы отметим знаковый праздник. Праздник тех, для кого нет невыполнимых задач. И в канун этого праздничного дня я хочу пожелать всем и сотрудникам, и военнослужащим Росгвардии уверенности в завтрашнем дне, мира, семейного благополучия и успехов в выполнении задач, которые ставит перед вами Родина! – сказал в частности вице-губернатор.

От имени губернатора Самарской области Владимир Николаевич наградил отличившихся сотрудников. Мероприятие завершил праздничный концерт, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Работы выполнялись в таких направлениях, как печатное издание, телевидение, радио и интернет СМИ.
26 марта 2021  14:56
В Поволжском православном институте подвели итоги конкурса молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
2
Мероприятие завершил праздничный концерт.
26 марта 2021  14:36
В канун Дня Росгвардии в Самаре состоялись торжественные мероприятия
46
Олег Машковцев провел в Москве рабочее совещание по вопросам организации и проведения Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году.
26 марта 2021  14:26
В 2021 году форум ПФО «iВолга» планируется провести с 23 по 31 июля на Мастрюковских озерах
54
Весь список

Здравоохранение
Перед медиками стояла задача воссоздать его неотличимым от настоящего.
25 марта 2021  22:51
Врачи смогли восстановить нос петербуржцу, которого в конце прошлого года укусила лошадь
407
Мама двойняшек: «Мы благодарны врачам за счастье быть родителями».
25 марта 2021  17:36
Из инфекционного госпиталя больницы Середавина выписали новорожденных двойняшек  
432
В Самаре выявлено 78 заболевших.
25 марта 2021  16:36
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
423
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1520
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15264
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16553
Весь список
Туризм
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
26 марта 2021  14:00
Курорты Таиланда планируют возобновить прием иностранцев уже с июля
67
26 марта 2021  00:44
Москва-столица приглашает на экскурсию
34
Авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе.
25 марта 2021  21:50
С 1 апреля Россия возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение ещё с шестью странами
405
Весь список
Образование
Самарский университет раскроет секреты приема и обработки информации со спутников
26 марта 2021  12:15
Самарский университет раскроет секреты приема и обработки информации со спутников
93
Родители будущих первоклассников еще могут опробовать процедуру подачи заявлений в электронной форме
25 марта 2021  10:47
Родители будущих первоклассников еще могут опробовать процедуру подачи заявлений в электронной форме
434
Заявки от претендентов на целевое обучение по программе «Крылья Ростеха» принимаются до 1 июня.
24 марта 2021  14:03
«ОДК-Кузнецов» и Самарский университет начали прием заявок от выпускников на участие в спецпроекте «Крылья Ростеха»
637
Весь список

Культура
Фестиваль «Веснушка – 2021» – это серия концертов, которые студенты ссузов самостоятельно организуют и представляют на оценку профессионального жюри.
26 марта 2021  14:44
В ТСЭК состоится концерт, который станет экватором фестиваля «Веснушка — 2021»
23
В Самарском оперном проведут Ночь театра
26 марта 2021  13:54
В Самарском оперном проведут Ночь театра
115
Для самарцев пройдет встреча-дискуссия с хореографом и музыкантом Бурейма Кьену
26 марта 2021  09:26
Для самарцев пройдет встреча-дискуссия с хореографом и музыкантом Бурейма Кьену
158
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2419
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4193
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15481
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
515
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
981
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
2094
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Никаких шашлыков в лесу: противопожарный режим заработает в Самаре с 5 апреля
26 марта 2021  13:14
Никаких шашлыков в лесу: противопожарный режим заработает в Самаре с 5 апреля
Происшествия
108
В Тольятти приступил к работе Самарский завод медицинских изделий»
26 марта 2021  12:21
В Тольятти приступил к работе «Самарский завод медицинских изделий»
Экономика региона
141
На форуме обсудили вопросы оперативного взаимодействия органов власти и общества, а также внедрения цифровых сервисов.
25 марта 2021  20:40
Дмитрий Азаров принял участие в форуме «Социальная политика в условиях современных вызовов»
Политика региона
393
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
25 марта 2021  13:14
Для самарских пенсионеров и подростков продлили самоизоляцию
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
423
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
25 марта 2021  13:11
На участке самарского ботсада церковь начала строительство
Строительство
341
Весь список