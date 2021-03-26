В канун Дня Росгвардии в Самаре состоялись торжественные мероприятия

52

В Самаре, в канун Дня Росгвардии состоялось торжественное собрание посвященное празднованию 5-летию создания в России Федеральной службы войск национальной гвардии.

В холле Исторического парка "Россия - моя история", где проходило торжественное собрание, гостей и участников встречала выставка фоторабот, журналистов региона и сотрудников пресс-службы Управления Росгвардии по Самарской области, озаглавленная - "Пять лет на страже!". Фотоработы рассказывают о буднях и повседневной деятельности различных подразделений Росгвардии.

Открыл мероприятие начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- 5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации была создана Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). За время своего существования Росгвардия стала важнейшим элементом системы обеспечения национальной безопасности государства. В состав Росгвардии вошли отряды мобильные особого назначения, специальные отряды быстрого реагирования. Во взаимодействии с правоохранительными органами страны эти подразделения участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступности. В состав Росгвардии также входят органы и подразделения, осуществляющие вневедомственную охрану и контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Мобильные наряды вневедомственной охраны, находясь на маршрутах патрулирования, первыми прибывают на места происшествий, активно пресекают преступления и правонарушения, часто спасают людей при чрезвычайных ситуациях. Подразделения лицензионно-разрешительной работы проводят масштабную работу по контролю за оборотом оружия, а также в сфере частной охранной деятельности. Военнослужащие и сотрудники ведомства ежедневно с риском для жизни выполняют ответственные задачи и всегда помогают людям, попавшим в беду. Не зря девиз Росгвардии: «Всегда на страже!». И в этот праздничный день хотелось бы поздравить всех коллег с праздником, пожелать им мирного неба, успехов в службе, благополучия и большого личного счастья, - сказал, в частности, генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Торжественное собрание продолжила церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников и военнослужащих правами Директора ФСВНГ РФ и Командующего Приволжским округом Росгвардии.

Слова особой благодарности звучали в адрес представителей средств массовой информации региона.

- Мы живем в век информации, когда значение слова, сказанного СМИ, трудно переоценить. Поэтому сегодня, от имени Командующего Приволжским округом войск национальной гвардии и от себя лично хочу поблагодарить наших коллег за работу по освещению нашей деятельности, - сказал генерал-майор Александр Эсауленко. От имени Командующего Приволжским округом Росгвардии журналистам ведущих изданий и телерадиокомпаний были вручены почетные грамоты.

Участники мероприятия отдали дань памяти сотрудникам войск правопорядка и силовых подразделений, входящих в состав Росгвардии, погибшим при исполнении своего служебного долга.

Сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Самарской области поздравил вице-губернатор, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Владимир Бурыкин.

- В этом году Росгвардия отмечает сразу два ярких события. Во-первых, это 5-летие создание Росгвардии, объединившей сразу несколько подразделений, отвечающих за охрану общественного порядка. Во-вторых, это 210-летие структур, на протяжении всей своей истории занимавшихся обеспечением безопасности государства. 27 марта мы отметим знаковый праздник. Праздник тех, для кого нет невыполнимых задач. И в канун этого праздничного дня я хочу пожелать всем и сотрудникам, и военнослужащим Росгвардии уверенности в завтрашнем дне, мира, семейного благополучия и успехов в выполнении задач, которые ставит перед вами Родина! – сказал в частности вице-губернатор.

От имени губернатора Самарской области Владимир Николаевич наградил отличившихся сотрудников. Мероприятие завершил праздничный концерт, передает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.