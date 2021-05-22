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В июне самарцы смогут приобрести на торгах арестованное судебными приставами имущество

22 мая 2021 10:46
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В июне самарцы смогут приобрести на торгах арестованное судебными приставами имущество

Управление ФССП России по Самарской области информирует о проведении торгов торгующей организацией. 02, 07 и 16 июня 2021 года в 10:00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://www.арест.вэтп.рф) пройдут торги, на которых все желающие смогут приобрести недвижимое арестованное заложенное имущество: квартиру в г. Самаре на ул. Гастелло с начальной ценной в 1 миллион рублей, комнату на ул. Ялтинской со стартовой ценой в 425 тысяч рублей или квартиру в п.г.т. Стройкерамика на ул. Веры Ершовой — с начальной ценой в 1,15 миллиона рублей. 

Выставлены на торгах и несколько нежилых помещений, среди которых несколько комнат общей площадью в 164 кв.м. на ул. Степана Разина, офисное помещение в 217 кв.м. на ул. Лейтенанта Шмидта и нежилое помещение в 373,7 кв.м. на ул. Самарской.

Те, кто предпочел бы недвижимому имуществу — движимое, могут приобрети NIVA Chevrolet 2014 года за 325 тысяч рублей, Ладу Приору 2011 года за 190 тысяч рублей или LAND ROVER 2015 года за 2,83 миллиона рублей.

Среди лотов также есть и цилиндрическая емкость из нержавеющей стали диаметром в 3,5 м и высотой почти 12 м. Начальная стоимость данного лота — 2,3 миллиона рублей. 

Внимание! Управление ФССП России по Самарской области размещает информацию о проведении торгов, но не проводит непосредственную реализацию имущества. Торги проводит специализированная организация. Узнать более подробную информацию о выставленных на торги лотах, как и обо всех имеющихся обременения, можно на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе «Сервисы», вкладка «Извещения о проведении публичных торгов». Также дополнительная информация о реализуемом имуществе размещается на сайте http://torgi.gov.ru/.

 

Теги: аукцион судебные приставы торги

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