В ИТ-парках Казани ИИ будет делать замечания за курение в неположенных местах

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ИТ-парки Казани и Набережных Челнов запустили функцию выявления нарушителей с помощью искусственного интеллекта. На первом этапе ИИ будет выявлять курильщиков и через громкоговорители информировать о нарушении, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика NtechLab (технологический партнер Ростеха).

Всего в такой системе сейчас подключены два ИТ-парка в Казани и один в Набережных Челнах.

Решение NtechLab на основе искусственного интеллекта будет не только выявляя нарушения, но и самостоятельно обращаясь к посетителям.

Искусственный интеллект с помощью машинного зрения видит курящего и просит нарушителя прекратить курение.

В дальнейшем подобную видеоаналитику планируется запустить в пилотном режиме в Москве, Нижнем Новгороде, Крыму, Севастополе, Мурманске и Архангельске.

Фото: pxhere.com