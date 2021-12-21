В исправительных учреждениях УФСИН СО ведется работа по подготовке осужденных к освобождению

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Основная задача этой деятельности – подготовка осужденных к жизни после освобождения, помощь в поиске жилья и работы. С этой целью проводятся лекции и беседы на морально-нравственные темы, организуются встречи с представителями предприятий по вопросу трудоустройства.

В рамках реализации этих задач в исправительных учреждениях оформлены стенды с адресами предприятия и центров социальной адаптации. Кроме того, организуются ярмарки вакансий.

Способствуют социальной реабилитации осужденных предоставление им возможностей получение профессий. Сейчас в колониях организовано обучение 32 рабочим специальностям, востребованным на рынке труда Самарской области.

- Сотрудники УИС делают все возможное, - сказал начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, - чтобы осужденные получили специальность. Сейчас каждый из них, освобождаясь, имеет рабочую профессию, чтобы трудоустроиться, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области