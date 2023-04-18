В исправительных учреждениях УФСИН СО строго соблюдаются нормы питания осужденных

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Согласно действующему законодательству осужденные и подследственные обеспечиваются трехразовым питанием. В рацион питания осужденных обязательно входит мясо, рыба, овощи, крупы, макаронные изделия, пшеничный и ржаной хлеб.



Для тех, кто проходит лечение в связи с имеющимися заболеваниями, несовершеннолетних и беременных женщин установлено питание по повышенной норме. Дополнительно выдается молоко, колбасные изделия, сыр, сливочное масло, какао, кофе, фрукты, кондитерские изделия.



В праздничные дни составляется особое (праздничное) меню. Например, в Святую Пасху на столы осужденных и обвиняемых подаются куличи, крашенные яйца.



Пищу готовят повара из числа осужденных. Их обучение осуществляется в образовательном учреждении №117 ФСИН России. Здесь им вручается свидетельство о специальности.



За качество приготовления пищи отвечает администрация учреждения. Руководство УФСИН регулярно осуществляет контроль за питанием осужденных. При каждом выезде в подведомственное учреждение проверяется организация питания осужденных и подследственных. Также за рационом пищевого довольствия осуществляет контроль Уполномоченный по правам человека в Самарской области и представители Общественной наблюдательной комиссии региона.



Каких-либо жалоб со стороны заключенных на качество пищи не фиксировалось, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области