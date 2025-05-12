В Исправительном центре №1 УФСИН России по Самарской области прошёл конкурс «А ну-ка, девушки!»

В Исправительном центре №1 УФСИН России по Самарской области прошёл весенний конкурс «А ну-ка, девушки!», в котором приняли участие осуждённые, отбывающие наказание в виде принудительных работ.
Участницы подошли к подготовке с полной отдачей: создали яркие костюмы, разработали сценарии выступлений и показали актёрское мастерство. Каждый номер стал не только демонстрацией танцевальных навыков, но и примером слаженной работы в коллективе.
Осуждённые проявили артистизм, креативность и упорство, доказав, что стремление к прекрасному преодолевает любые границы.
Победители:
1 место— команда ФКУ ИЦ-1;
2 место— команда №2 ФКУ ИЦ-1;
3 место— команда УФИЦ №3.
«Подобные мероприятия играют важную роль в реабилитации осуждённых. Они позволяют не только раскрыть творческий потенциал, но и научиться взаимодействовать в команде, направлять энергию в конструктивное русло и формировать навыки, которые пригодятся после возвращения в общество» — отметил заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Бибигуль Калиева.
Мероприятие завершилось бурными аплодисментами, вручением грамот и общим фотографированием.
Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО