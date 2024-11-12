В исправительной колонии №28 прошла встреча команд клуба веселых и находчивых

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Мероприятие было нацелено на расширение мировоззрения, формирование положительных интересов и установок, связанных с проведением досуга, укрепление здоровья, развитие социальной адаптации осужденных. Праздник остроумия, креатива и веселья был посвящен знаменательным и памятным датам года Семьи.

В игре приняли участие три команды, которые состязались в трех номинациях «Приветствие» «Домашнее задание» и «Творческий номер». Критериями оценки являлись артистичность, юмор, креативность, оригинальность и соответствие тематике.

В клубе учреждения царила атмосфера праздника, участники игры чувствовали поддержку болельщиков. Проигравших на этом мероприятии не оказалось, но был победитель – первое место занял отряд №2 с оригинальным названием «Смышленыши», которые в своем выступлении раскрыли многие семейные ценности и показали юмористические сценки, отражающие обыденные истории из жизни нескольких семей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области

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Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области