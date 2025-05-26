В исправительной колонии №15 УФСИН СО прошёл выпускной вечер

164

В исправительной колонии №15 УФСИН России по Самарской области состоялось важное событие — выпускной вечер, посвящённый окончанием школы при учреждении.



Более 20 воспитанников, закончивших 9 и 11 классы, получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. Этот день стал важным этапом на пути к социальной адаптации и личностному развитию осуждённых.



Торжественное мероприятие прошло в дружеской и тёплой атмосфере. В рамках церемонии перед выпускниками с поздравительным словом выступила заместитель начальника исправительной колонии №15 Надежда Нежинская. Она отметила упорство и труд выпускников, пожелала им не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым вершинам.



Праздничное настроение добавил концерт, подготовленный самими выпускниками. Они выразили свою благодарность педагогам за профессиональный подход, внимание и готовность каждый день помогать своим ученикам становиться лучше.



Образовательный процесс в учреждении играет важную роль в реабилитации осуждённых, формируя у них мотивацию к обучению, ответственность и стремление к лучшей жизни, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО