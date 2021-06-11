В ИК-6 открыто производство стирального порошка

132

Новое производство в исправительном учреждении организовано совместно с Новосибирским заводом бытовой химии.

Предприятие поставило необходимое оборудование, осуществило его настройку, обучило персонал из числа осужденных. На производстве стирального порошка задействовано свыше 30 человек.

В мероприятии по случаю запуска производственного участка принял участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Александр Лепилин.

По словам представителей завода, на участке используется только российское оборудование и российское сырье. Ожидаемый объем выпуска продукции должен составить порядка 800 тонн в месяц. Однако это не предел производственной мощности установленной линии. Кроме того, в дальнейшем планируется наладить производство жидких моющих средств.

Выпускаемые средства бытовой химии будут поставляться на продажу в большинство регионов России, а также использоваться для внутрисистемных нужд.

Как сказал подполковник внутренней службы Александр Лепилин, руководство учреждения, открывая новые производственные участки, решает важные вопросы по созданию дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению свободы. Это, в свою очередь, позволяет осужденным получать зарплату и финансово помогать своим семьям, рассказали в пресс-службе УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО