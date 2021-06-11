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В ИК-6 открыто производство стирального порошка

11 июня 2021 19:30
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На производстве стирального порошка задействовано свыше 30 человек. 

Новое производство в исправительном учреждении организовано совместно с Новосибирским заводом бытовой химии. 

Предприятие поставило необходимое оборудование, осуществило его настройку, обучило персонал из  числа осужденных. На производстве стирального порошка задействовано свыше 30 человек. 

В мероприятии по случаю запуска производственного участка принял участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Александр Лепилин. 

По словам представителей завода, на участке используется только российское оборудование и российское сырье. Ожидаемый объем выпуска продукции должен составить порядка 800 тонн в месяц. Однако это не предел производственной мощности установленной линии. Кроме того, в дальнейшем планируется наладить производство жидких моющих средств. 

Выпускаемые средства бытовой химии будут поставляться на продажу в большинство регионов России, а также использоваться для внутрисистемных нужд. 

Как сказал подполковник внутренней службы Александр Лепилин, руководство учреждения, открывая новые производственные участки, решает важные вопросы по созданию дополнительных рабочих мест для осужденных  к лишению свободы. Это, в свою очередь, позволяет осужденным получать зарплату и финансово помогать своим семьям, рассказали в пресс-службе УФСИН СО.

 

Фото:  пресс-служба УФСИН СО 

 

Теги: ИК-6 производство стиральный порошок

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