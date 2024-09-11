В ИК №3 прошло выездное мероприятие

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Исправительное учреждение посетили врио начальника регионального УФСИН Александр Лягошин, заместитель прокурора Самарской области Дмитрий Цымлов и руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области Вадим Стрелков.

Вместе с работниками прокуратуры и представителями Уполномоченного по правам человека произведен обход отрядов, штрафного изолятора, помещений камерного типа, карантинного отделения, столовой для осужденных, медицинской части и банно-прачечного комбината.

В завершении традиционно проведен личный прием осужденных. В ходе приема обратившимся были разъяснены требования уголовно-исполнительного законодательства, права и обязанности лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, также даны ответы на интересующие осужденных вопросы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО