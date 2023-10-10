В ИК-26 УФСИН СО состоялся День открытых дверей

154

С осужденными встретились их родственники. Во время посещения они присутствовали на молитве в храме учреждения, ознакомились с условиями проживания.

Затем во время совместного чаепития перед гостями с концертом выступили самодеятельные артисты из числа осужденных.

Как отметил начальник ИК-26 УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Виталий Ежиков, проведение Дней открытых дверей обеспечивает реализацию таких принципов, как гласность и гуманизм. Родные и близкие знакомятся с условиями отбывания наказаний, что положительно сказывается на авторитете уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области