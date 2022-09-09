В ИК-26 УФСИН СО отметили день образования колонии

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Врио начальника ИК-26 УФСИН России по Самарской области майор внутренней службы Дмитрий Храмов поздравил подчиненных со знаменательным событием, пожелал здоровья, дальнейших побед и отметил, что в коллективе свято берегут и продолжают приумножать славные традиции старшего поколения.

От имени руководства сельского поселения Спиридоновка Волжского района, где расположено исправительное учреждение, заместитель главы администрации Михаил Корнеев поблагодарил сотрудников и ветеранов за добросовестную службу и большой вклад в укрепление правопорядка.

В этот же день участники мероприятия возложили живые цветы к мемориальной доске в честь первого начальника исправительного учреждения подполковника внутренней службы Василия Солдатова. Вместе с тем, ряд лучших сотрудников были поощрены и награждены памятными грамотами от руководства ИК-26.

Завершилось тожество праздничным обедом для всех сотрудников пенитенциарного учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области