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В ИК-26 УФСИН СО отметили день образования колонии

9 сентября 2022 14:25
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В исправительном учреждении состоялось торжественное построение сотрудников. 

Врио начальника ИК-26 УФСИН России по Самарской области майор внутренней службы Дмитрий Храмов поздравил подчиненных со знаменательным событием, пожелал здоровья, дальнейших побед и отметил, что в коллективе свято берегут и продолжают приумножать славные традиции старшего поколения.

От имени руководства сельского поселения Спиридоновка Волжского района, где расположено исправительное учреждение, заместитель главы администрации Михаил Корнеев поблагодарил сотрудников и ветеранов за добросовестную службу и большой вклад в укрепление правопорядка. 

В этот же день участники мероприятия возложили живые цветы к мемориальной доске в честь первого начальника исправительного учреждения подполковника внутренней службы Василия Солдатова.  Вместе с тем,  ряд лучших сотрудников были поощрены и награждены памятными грамотами от руководства ИК-26. 

Завершилось тожество праздничным обедом для всех сотрудников пенитенциарного учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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