В ИК-26 Самарской области обобщен опыт по организации психологического просвещения осужденных

83

Материал по актуальной психологической проблеме направлен на формирование у осужденных мотивации к законопослушному поведению и должен способствовать профилактике рецидивной преступности.

Передовой опыт обобщен группой психологов под руководством начальника психологической лаборатории ИК-26 подполковника внутренней службы Наталии Ватавы. Он опубликован в периодическом издании «Вестник психологии». Газета выпускается в исправительном учреждении.

Как считает начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Марина Ширкунова, изложенный в передовом опыте материал будет способствовать решению целого ряда задач. Среди них – обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей во всех аспектах воспитательной работы, проводимой с осужденными, психологизации воспитательного процесса, направленного на предотвращение дальнейшей криминализации личности, создание для осужденных условий и возможностей для совершенствования, сохранения, укрепления и поддержания социально-полезных связей осужденных.

Передовой опыт намечено распространить среди психологов и следственных изоляторов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области