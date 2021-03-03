В ИК-16 УФСИН России по Самарской области проведены «уроки мужества» с участием ветеранов боевых действий

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Мероприятие организовано руководством учреждения совместно с попечительским советом колонии. На него были приглашены руководитель тольяттинского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», начальник штаба Союза десантников России и подразделений специального назначения, кавалер трех орденов Валерий Богатырев и ветеран боевых действий Владимир Выпов.

Заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Алексей Скороходов рассказал осужденным историю военного конфликта в Афганистане. Валерий Богатырев поделился своей историей участия в боевых действиях, где трижды был ранен, но продолжал воевать. Сейчас он поддерживает семьи погибших подчиненных. Владимир Выпов продемонстрировал осужденным книги, посвященные событиям локальных войн.

В настоящее время в учреждении отбывают наказание 5 осужденных, которые являются ветеранами боевых действий. Они подготовили стенгазету.

Руководство учреждения и осужденные тепло поздравили гостей с прошедшей 32-ой годовщиной вывода советских войск из Афганистана и вручили им поделки, сделанные своими руками, а ветераны подарили осужденным книги и памятный вымпел.