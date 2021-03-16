В ИК-16 УФСИН России по Самарской области организовано производство пяти видов круп

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Качество круп соответствует требованиям государственных стандартов и подтверждено сертификатом соответствия. Это позволяет продукции конкурировать с предприятиями всех форм собственности. Крупы перловую, пшеничную, ячневую, горох и пшено поставляют в учреждения уголовно-исполнительной системы Свердловской и Курской областей.

В настоящее время заключены государственные контракты на сумму свыше 12 миллионов рублей, дополнительно трудоустроено 8 осужденных.

Как сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Александр Лепилин, руководство учреждения, увеличивая объемы производства продукции, решает важные вопросы по созданию дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению свободы. Это, в свою очередь, позволяет осужденным получать зарплату и финансово помогать своим семьям.