В ИК-15 УФСИН СО реализуется программа реабилитации в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость

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В ИК-15 Самарской области реализуется программа реабилитации в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Ведомственная программа социально-психологической работы и медицинской реабилитации воплощается в дела при участии сотрудников режимной и оперативной служб, воспитательного отдела, группы социальной защиты осужденных, психологической лаборатории, медицинских работников и сотрудников производства.



Осужденные женщины, желающие избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, проявляют активный интерес к участию в реабилитационных мероприятиях. Психологом исправительного учреждения проводятся занятия, направленные на осознание пагубного влияния наркотиков и алкоголя на физическое и психическое здоровье, на формирование у них новых жизненных и семейных ценностей, а также на мотивирование к здоровому образу жизни.



В работе используются современные методы психологической работы. С целью повышения эффективности мероприятий по реабилитации алко- и наркозависимых осужденных в колонии налажено взаимодействие с волонтерами благотворительного фонда «Вектор жизни», сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области