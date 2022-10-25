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В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты "Мисс ИК-15 - 2022"

25 октября 2022 22:55
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Мероприятие приурочено ко дню образования колонии. В этом году учреждение отпраздновало 93-летие.

Мероприятие приурочено ко дню образования колонии. В этом году учреждение отпраздновало 93-летие. В честь дня рождения проводится праздник красоты и женственности конкурс «Мисс ИК-15 – 2022».

Конкурс красоты прошел в клубе исправительного учреждения. В его подготовке и проведении приняли участие сотрудники колонии и осужденные.

Открыл торжественное собрание начальник женской колонии полковник внутренней службы Руслан Норин.

Конкурс состоял из 5 номинаций. Вначале каждая участница сравнивала себя с птицей. Во второй номинации женщины продемонстрировали хореографические и вокальные таланты. Во время третьего этапа осужденные продефилировали в костюмах, изготовленные собственными руками. В ходе четвертого этапа участницы проявили себя в кулинарном искусстве. В завершении избиралась королева бала. Для этого каждая женщина перевоплощалась в королеву.

Завершилось мероприятие церемонией награждения и фотографированием на добрую память, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

Теги: Мероприятия

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