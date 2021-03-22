В  ИК-15 Самарской области состоялся конкурс красоты «Мисс Уймись 2021»

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В мероприятии приняли участие осужденные женщины, содержащиеся в исправительном учреждении. Примечательно, что конкурсы красоты в колонии организуются регулярно и стали доброй традицией.

На этот раз участницы боролись за призовые места в трех номинациях. Первое – перевоплощение в различные образы: рок-звезда, народный артист, толстушка, бабушки-старушки и т.д. Второй конкурс – в зоне талантов. В нем участницы показывали свои таланты в песне, танце, актерском мастерстве. Третья номинация – конкурс двойников «Точь в точь», где женщины пародировали звезд эстрады, киноэкрана. Членам жюри легко было сравнить конкурсанток с финалами, так как на большом киноэкране демонстрировались клипы.

Победительницы награждены дипломами, а также им вручены сладкие призы.

Как сказал начальник учреждения подполковник внутренней службы Константин Дусь, подобные мероприятия не только развивают чувство юмора, но и положительно влияют на психологическую обстановку в учреждении, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области