В Хворостянском «Кванториуме» разрабатывают «умные» системы для сельского хозяйства региона

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В четверг, 21 января, в рамках рабочей поездки в Хворостянский район Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ознакомился с разработками минитехнопарка «Квантум», открывшегося на базе Дома детского творчества в селе Хворостянка в 2020 году благодаря нацпроекту «Образование».

Директор учреждения Любовь Романова рассказала Дмитрию Азарову, что одновременно в «Квантуме» могут заниматься 45 детей со всего района. Оборудование здесь самое современное, занятия ведутся по нескольким направлениям. Это VR/AR-квантум (объемная визуализация, виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальность), IT-квантум (программирование и защита информации), робоквантум (мехатроника, прикладное программирование), Hi-tech цех (мастерская с высокотехнологичным оборудованием).

Детский минитехнопарк активно взаимодействует с местным бизнесом: руководство «Технопарка» и фермерское сообщество заключили соглашение, согласно которому юные гении разрабатывают экспериментальные проекты по созданию системы сортировки яблок и системы автоматизированного контроля состояния зерна на складах. Первые наработки Главе региона продемонстрировали сами авторы инноваций.

«Этот сортировщик отбирает яблоки по цвету – кладет их в красный или зеленый отсек. Если яблоки недозревшие, сортировщик их отправляет в желтый отсек», – рассказал начинающий инженер-констуктор Андрей Некрасов.

Педагог дополнительного образования, руководитель робокванториума Наталья Дубошина пояснила, что сортировщик разрабатывается по просьбе индивидуального предпринимателя Сергея Савенкова, чьи работники вынуждены вручную сортировать яблоки, что отнимает много времени и сил:

«Мы решили создать автоматическую систему, перед вами второй прототип. Первый сортировал просто по цветам, не отталкиваясь от спелости, – добавила педагог. – В будущем мы планируем сделать его передвижным».

Еще один проект воспитанники минитехнопарка разрабатывают по просьбе компании «Биотон». Ребята создали автоматический щуп, который позволяет контролировать количество зерна и свободную емкость склада.

«Также на щупе есть датчики температуры, влажности воздуха, что позволяет контролировать условия хранения. Все данные передаются на специальное устройство, и, если какие-то параметры отклоняются от нормы, об этом сообщается», – рассказали воспитанники.

«Вы решаете серьезные производственные проблемы, что очень здорово», – обратился к ребятам Дмитрий Азаров.

Юные хворостянцы увлечены не только сельским хозяйством, но и космосом. Примером для подражания считают земляка, героя СССР Олега Атькова, который прославил свою малую Родину достижениями в области космонавтики и медицины. Он участвовал в масштабном эксперименте Советского Союза: в качестве ученого-медика в 1984 году вместе с другими членами экипажа космического корабля «Союз Т-10» совершил космический полёт на орбитальную станцию «Салют-7». Во время полета Олегом Атьковым была проверена новая аппаратура и приборы для оценки состояния космонавтов, а также проведён ряд уникальных научных экспериментов. Общая продолжительность полёта составила рекордный на то время срок – 236 суток 22 часа 49 минут. Олегу Атькову в «Кванториуме» посвящен целый стенд.

Педагоги и воспитанники минитехнопарка пояснили: несмотря на то, что Олег Атьков сейчас живет в Москве, он часто бывает на малой Родине и с удовольствием участвует в мероприятиях района, встречается со школьниками, а местные юнкоры даже брали у космонавта интервью. Дмитрий Азаров позвонил Олегу Атькову, чтобы поблагодарить за внимание к хворостянской земле, а также пригласил к участию в грандиозном проекте по празднованию 60-летия первого полета человека в космос.

«Мы ждем вас на самарской земле, – сказал Глава региона. – Мы готовим масштабный проект по празднованию 60-летия первого полёте в космос Юрия Алексеевича Гагарина, заявили его на федеральный уровень, прилагаем все усилия, чтобы главные торжества, посвященные этому событию, прошли у нас, на Самарской земле. Рассчитываем на вашу помощь и поддержку».

Также в селе Хворостянка Дмитрий Азаров оценил условия, созданные для жителей в спортивно-оздоровительном центре района – ФОК «Виктория». Здесь ребята и взрослые занимаются боксом, аэробикой, тяжелой атлетикой. Для любителей плавания работает бассейн 25х12м с четырьмя дорожками. Для занятий баскетболом, волейболом, минифутболом служит универсальный игровой зал 18х36м.

Кроме того, для проведения соревнований реконструирован прилегающий стадион, оборудованный искусственным газоном, крытой трибуной на 260 мест и летней раздевалкой. Сотрудники и посетели ФОКа утверждают: центр никогда не пустует, вне зависимости от дня и времени суток. Юные спортсмены, баскетболисты районной команды поделились, что на последних областных соревнованиях, которые проходили в необычном онлайн-формате, заняли три первых места, одно второе и два третьих. Глава региона пожелал спортсменам новых побед и крепкого здоровья, передает пресс-служба облправительства.