В ходе проверки работы досуговых учреждений Октябрьского района выявлены нарушения

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В Самаре в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в усиленном режиме продолжается мониторинг работы досуговых учреждений.

Согласно нормативному документу подобные учреждения, в условиях действующего режима повышенной готовности, должны ограничить работу.

Обследование касается ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, работа которых с 23:00 до 6:00 должна осуществляться при заполнении не более 50 процентов посадочных мест.

Так, на территории Октябрьского района расположено 52 досуговых учреждения, работающих после 23.00. Сотрудники районной администрации совместно с профильными ведомствами проводят ежедневный мониторинг в установленные ночные часы.

По словам начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары Владимира Нарыжного, в районе зафиксировано 4 нерадивых предпринимателя – в учреждениях выявлялись нарушения даже при повторных проверках.

«В целом предприниматели внимательно относятся к рекомендациям и замечаниям Роспотребнадзора. Если в ходе первых проверок возникают замечания, к началу повторной проверки предприниматели обеспечивают необходимые меры безопасности для сотрудников и посетителей», - отмечает Владимир Нарыжный.

В ходе очередного рейда в пятницу, 22 января, в Октябрьском районе проверили 3 досуговых учреждения, расположенных на Московском шоссе.

Поводом для внеочередной проверки стала жалоба посетителя одного из крупнейших ресторанов по указанному адресу. Согласно замечанию посетителя, поступившему в Министерство промышленности и торговли Самарской области, в один из дней сотрудник заведения обслуживал посетителей, находясь без маски.

Мониторинг показал положительные результаты – в этот раз замечания не подтвердились. Весь персонал заведения работал исключительно в средствах индивидуальной защиты, здесь организован входной температурный контроль для сотрудников и посетителей, на складе присутствует необходимый запас масок и перчаток, дезинфицирующих средств, установлены обеззараживатели воздуха. Кроме того, ведется ежедневная санитарная обработка контактных поверхностей – через каждые 2-4 часа. Все данные о необходимых предписанных процедурах фиксируются в журналах учета. Стоит отметить, что посадка в зале организована в соответствии с условием заполнения не более 50 процентов посадочных мест. Соблюдение именно этих требований инспектируют в досуговых учреждениях проверяющие бригады.

При посещении двух досуговых учреждений по соседству, проверяющими выявлен ряд замечаний в соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. По зафиксированным нарушениям надзорным профильным ведомством составлены протоколы.

Напомним, что санкция части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на юридических лиц от 100 000 до 300 000 рублей.

Контроль досуговых учреждений Самары будет продолжен до полного снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации