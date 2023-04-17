В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ГИБДД СО выявлено более 2300 различных правонарушений

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Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.



Сотрудники ГИБДД на постоянной основе ориентированы на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ, прежде всего – нетрезвого вождения.



В ходе рейдовых мероприятий с 14 по 16 апреля сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2300 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 71 водитель:

- по ст . 12.8 КоАП РФ (управление ТС в состоянии опьянения) - 18;

- по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения мед.освидетельствования на состояние опьянения) - 46;

- по ст. 264.1 УК РФ за повторное вождение в нетрезвом виде - 7.



Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений.

В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 13 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.



За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечено 424 автомобилиста. Несмотря на выписанные требования, 14 жителей Самарской области не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.



По итогам рейдовых мероприятий к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ привлечены 11 водителей мототранспорта.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий задержано 62 нарушителя правил перевозки детей, все они сотрудниками ГИБДД привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.



Проигнорировали использование ремней безопасности 286 водителей.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения.



В результате мероприятий выявлено более 193 правонарушений со стороны пешеходов и 85 - со стороны водителей.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.