В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 900 различных правонарушений 

В ходе рейдовых мероприятий с 05 по 07 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 900 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 54 водителя.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 172 водителя. Несмотря на выписанные требования, трое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени.

Во время рейдовых мероприятий выявлены 25 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 11 правонарушений со стороны пешеходов и 22 со стороны водителей.

102 водителя проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Фото: ГАИ СО