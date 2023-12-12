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В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов

12 декабря 2023 10:10
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В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов

За первую неделю проведения городской благотворительной акции «Самарская Ёлка желаний» 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов. Всего на ёлке оставили свои желания 616 детей, воспитывающихся в социальных учреждениях города, в замещающих семьях и проживающих в ПВР. 

Сотрудники @opekasamara уже более 15-ти лет принимают участие в исполнении новогодних чудес для ребятишек.

 Мы ждем всех неравнодушных и готовых исполнить миссию Деда Мороза. Осуществить это достаточно просто: нужно прийти в @opekasamara на ул. Куйбышева, 44 до 29 декабря, снять с Ёлки желаний открытку и осуществить мечту ребенка.

Теги: Акценты В центре внимания

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