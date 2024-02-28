В ГЖИ Самарской области рассказали, кто отвечает за неубранные сосульки и наледь на крыше

197

Предстоящая оттепель несет в себе не только звонкую весеннюю капель, но и такие опасные явления, как сход снега и наледи с крыш. Очищать кровли от снега и наледи обязаны управляющие компании и ТСЖ. Все работы, которые эти организации производят, делаются за счет собственников жилья. Эти деньги включены в ежемесячную плату за содержание и текущий ремонт. Об этом в прямом эфире из Центра управления регионом рассказал заместитель руководителя Госжилинспекции Самарской области Евгений Федюкин.

«Не всегда и не везде управляющие компании и ТСЖ могут своевременно убрать снег и наледь с крыш, - отмечает Евгений Федюкин. – Поэтому призываю граждан быть более бдительными, не задерживаться при выходе из подъездов. Не ходить ни в коем случае по отмосткам - это как раз то место, куда может обрушиться наледь. Поэтому во избежание травм надо опасаться этих мест и, двигаясь вдоль домов, обращать внимание, висят там сосульки или нет».

По словам эксперта, сотрудники УК не должны допускать, чтобы толщина снега на крыше достигла 30 см. Такая снеговая нагрузка может обрушить кровлю и повредить ее. Поэтому уборка придомовых территорий и крыш многоквартирных домов – это приоритетная надзорная работа Госжилинспекции. Инспекторы проверяют те адреса, о которых сообщают граждане, а также и сами проводят обход территорий.

С начала зимнего сезона, когда начались снегопады, инспекторы обследовали 2400 домов. В 10% случаев были выявлены нарушения. Нерасторопные управляющие компании и ТСЖ получили предостережения от ГЖИ и очистили крыши.

Фото: freepik.com