В губернии состоялся региональный тур интеллектуальной олимпиады школьников ПФО

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В Самарской области, как и во всех регионах Приволжского федерального округа, завершился региональный этап Интеллектуальной олимпиады школьников.

Масштабное событие проходит при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова уже в 10-й раз. Юные интеллектуалы нашей области ежегодно принимают в олимпиаде активное участие.

Муниципальный этап прошел по всем направлениям – «Что? Где? Когда?», «Робототехника», «Управление и программирование БПЛА», «Решение изобретательских задач». В нем приняли участие более 4000 школьников. Из них около 300 ребят вышло в региональный этап.

По итогам состязаний регионального этапа победителями стали:

Горковенко Глеб и Троеглазов Александр из Центра внешкольной работы ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово в направлении «Программирование БПЛА"; Кондрашов Игорь из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова в направлении «Управление БПЛА»;

Магай Григорий и Андронов Вячеслав из Тольяттинского филиала детского технопарка «Кванториум-63 регион» в направлении «Робототехника»;

Команда из Гуманитарного центра интеллектуального развития г.о. Тольятти (Потяшин Алексей, Трапезников Матвей, Шишков Алексей, Каплина Софья, Казьмина Полина и Мананникова Алиса) в игре «Что? Где? Когда?»;

Горбачева Ульяна и Волкова Александра из Самарского регионального центра для одаренных детей в направлении «Решение изобретательских задач».

«Олимпиада проводится один раз в год и позволяет детям выбрать для себя занятие как гуманитарной, так и технической направленности. Наша задача – найти в ребенке те интересы, которые дадут ему возможность развиваться, приобщаться к развитию нашей страны», - рассказала Ирина Липенская, директор Самарского регионального центра для одаренных детей.

Все победители по направлениям олимпиады представят Самарскую область на окружной (финальный) этап ИОШ ПФО среди школьников, который состоится с 12 по 14 марта 2025 года в г. Перми.

Фото: Ярослав Толочный