В губернии завершился двухдневный фестиваль «На Грушинской волне»

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В Самарской области завершился двухдневный фестиваль «На Грушинской волне», который прошел 6 и 7 июля при поддержке Правительства Самарской области, с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив, при поддержке Фонда Олега Митяева.

Гости фестиваля в городском парке «Струковский сад» смогли окунуться в атмосферу Грушинской поляны, послушать авторскую песню на трех сценах «Семейно-молодежная», «Zа Победу» и «Открытый микрофон «Чайхана», узнать историю фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина и принять участие в многочисленных мастер-классах и спортивных активностях. Также в рамках фестиваля прошли два гала-концерта с участием самарских и приглашенных авторов и исполнителей. Участниками всех площадок фестиваля стали более 100 артистов. Все мероприятия фестиваля посмотрели, в том числе на онлайн-площадках более 12 000 зрителей.

«Грушинский – это искренняя песня искренних, талантливых людей о вечных истинах. Сейчас традиция продолжается - песня над Волгой звучит, барды и их поклонники собрались вместе. Сегодня на сцене «Свободный микрофон» я услышал, как поет талантливая девочка, поет о любви замечательным голосом и гитарой владеет прекрасно. Это значит, что звездочки зажигаются и на этой площадке, и, будем надеяться, что молодые музыканты смогут выступить уже на традиционной гитаре на Мастрюках в следующем году», - отметил врио вице-губернатора – руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов.

Фестивальные площадки в Струковском саду работали с 14:00. Здесь разместились тематические фотозоны: байдарка, в которой себя можно было почувствовать в прямом смысле «на грушинской волне» и палатка с имитацией костра и гитарой. Гости фестиваля с огромным удовольствием изучали стенды с архивными фотографиями, сравнивая одежду и атрибутику туристов сейчас и 50 лет назад. Отдельный стенд был посвящен истории фестиваля и подвигу Валерия Грушина.

«Спасибо за такую выставку, это очень интересно. Я в молодости часто ездила на фестиваль, а с сыновьями ни разу. Сейчас почитали с ними историю Валерия Грушина, и сын говорит: мама, я тоже хочу быть героем и чтобы меня все любили! Так что и правда, хороший пример!», - рассказала жительница Самары Анна Семенова.

Работа сцены «Zа Победу» началась с исполнения участниками патриотической площадки песни «Нам нужна одна победа». В прошлом году на юбилейном фестивале ее исполняли на финальном концерте на плавучей сцене Гитара. На сцену вышли руководитель сцены, самарский автор-исполнитель Алексей Халитов, художественный руководитель, заместитель председателя Союза десантников России, исполнитель военной песни Михаил Калинкин, автор-исполнитель из Москвы Михаил Михайлов, самарский автор-исполнитель, участник проекта «Едем на Донбасс» Михаил Стрельцов, а также заслуженный артист РФ, основатель проекта «Баян Mix» Сергей Войтенко. Зрители с большим удовольствием подпевали исполнителям.

«Песня всегда была рядом с бойцами и сегодня мы продолжаем эту работу. На патриотической сцене выступили и взрослые, и молодые исполнители, зрители с удовольствием подпевали, многие даже со слезами на глазах. Вообще сцена «Победа» на фестивале работает с 2002 года, мы с Михаилом Михайловым стояли у ее истоков. И сегодня ее значение сложно переоценить. Также участники патриотической площадки в рамках фестиваля дали около 20 концертов в военных госпиталях, детских летних лагерях, в ПВР для вынужденных переселенцев, так что можно сказать, что песня пришла к каждому», - отметил Михаил Калинкин.

В работе сцены приняли участие более 25 исполнителей из Самары, Перми, Ульяновска, Москвы, Мариуполя. Гости патриотической площадки смогли увидеть фотовыставки, посвященные участникам СВО и их семьям. Организаторами выступили: фонд «Защитники Отечества», объединение «Самбат». На фотовыставке были представлены картины, нарисованные детьми из ДНР, а также коллекции трофеев наших бойцов с территории спецоперации.

На «Семейно-молодежной» сцене выступили более 20 коллективов и семейных дуэтов, среди них: самарский коллектив авторской песни «Жигули» под руководством педагога Ирины Высоцкой, а также лауреат Грушинского фестиваля Лидия Чебоксарова, из Москвы.

«Я исполняю бардовскую классику и кинохиты, здесь прозвучал и Булат Окуджава, и несколько песен из кино. Конечно, жаль, что не удалось встретиться на Грушинской поляне, но хорошо, что есть такая возможность у зрителей насладиться авторской песней», - отметила Лидия Чебоксарова.

Большой популярностью пользовалась сцена «Открытый микрофон «Чайхана»: на ней за этот день выступили десятки желающих, среди которых было много молодых авторов-исполнителей.

«На сцене «Открытый микрофон» смогли выступить и воспитанники нашего коллектива. Для ребят очень важна возможность выступать перед зрителями на таких фестивалях, это позволяет им получить достаточную мотивацию к дальнейшему развитию. И, кто знает, возможно, вскоре многие из них выйдут на сцену на Грушинском фестивале в качестве победителей конкурса авторской песни», - подчеркнула руководитель КАП «Жигули» Ирина Высоцкая.

В Самарской государственной филармонии 6 июля в 19:00 состоялся заключительный гала-концерт фестиваля. В нем приняли участие Грушинское трио, лауреаты Грушинского фестиваля Лидия Чебоксарова, Вячеслав Ковалев, Михаил Калинкин, участники сцены «Zа Победу», заслуженный артист РФ и Самарской области Сергей Войтенко, заслуженный артист РФ Александр Скляр и группа «Ва-Банкъ».

Гость из Санкт-Петербурга Вячеслав Ковалев, дважды лауреат Грушинского фестиваля подчеркнул, что такой формат встречи очень нужен, так как авторская песня должна звучать сегодня, ведь она помогает рассказать современную историю, определиться, понять свои эмоции.

«Конечно, без Поляны грустно. Но встреча была нужна. И концепция этого мероприятия мне очень понравилась. Это возможность познакомить даже тех, кто никогда не ездил на Поляну, с его атмосферой, с какими - то особенностями, рассказать историю, которую должен знать каждый. И это очень важно, что песня живет, что есть возможность общаться со зрителем - пусть тут, в этом прекрасном зале. Я уверен, что это нужный шаг. А у фестиваля впереди еще долгая и красивая история».

Гала-концерт начался с гимна Грушинского фестиваля, песни, посвященной Валерию Грушину в исполнении Грушинского трио. Зал подпевал стоя. Затем коллектив исполнил другие песни знаменитых бардов. А заслуженный артист РФ Сергей Войтенко спел произведения Олега Митяева и признался, что знает их наизусть. «Мне кажется, что фестиваль получился очень душевным. Много людей посетили Струковский сад, было много молодежи, которая исполняла песни известных авторов, принимала восторги зрителей. Было много хорошей песни, добрых встреч. Были песни Митяева – я лично спросил у Олега Григорьевича разрешение их исполнить, он его дал. Зрители приняли замечательно! А в зале мне удалось почувствовать атмосферу Грушинского, когда в финале, во время песни «Милая моя» Юрия Визбора, все зрители встали и зажгли фонарики. Это была почти светящаяся гора! Я рад, что праздник авторской песни состоялся и надеюсь, что в будущем нам всем непременно удастся встретиться на Поляне», - рассказал Сергей Войтенко.

Александр Скляр в свою очередь отметил, что раньше на Грушинском фестивале он не был и сейчас очень рад участвовать в этой уникальной атмосфере фестиваля «На Грушинской волне». В рамках гала-концерта он спел не только известные песни группы, но и несколько композиций авторства Владимира Высоцкого, которого назвал одним из самых известных бардов нашего времени.

7 июля еще один гала-концерт прошел в Тольятти. Его участниками помимо названных исполнителей стали самарские барды Ирина и Андрей Колесниковы, трио Марии, Олега и Андрея Будариных.

фото: организаторы "На Грушинской волне"