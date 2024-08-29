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В губернии вышла книга стихов ветерана СВО с иллюстрациями самарских и донецких школьников

29 августа 2024 17:57
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Стихи в книге «От сердца к сердцу без брони» посвящены всем, кто героически и мужественно сражался в борьбе с неонацизмом и отдал свою жизнь за Родину.

В Центральной детской библиотеке Тольятти прошла встреча с ветераном СВО, поэтом Александром Гущевым. Диалог с детскими библиотекарями затронул важные темы - как говорить со школьниками о происходящих сегодня событиях, о специальной военной операции и борьбе с нацизмом.

«Сегодня важно понимание, какие темы поднимать, на какие вопросы как можно дать ответ, чтобы не поранить психику маленького ребенка, какие книги могут помочь любому взрослому в разговоре с детьми на такую важную и сложную тему», - говорит директор объединения детских библиотек Тольятти Вера Ухова.

Проникнуть в сердца читателей помогают стихи, основанные на реальных событиях, которые не оставляют равнодушными. Именно такие пишет житель села Сосновый Солонец Ставропольского района Александр Гущев. Он участвовал в СВО в 2023 году в составе добровольческого батальона БАРС 15 «Ермак». После возвращения продолжил заниматься гуманитарной помощью бойцам, активно включился в патриотическую работу, проводит  уроки мужества для школьников и студентов в формате поэзии и открытого диалога.

Александр неоднократно становился лауреатом творческих конкурсов, номинировался на премию «Поэт года», награжден медалью «Анна Ахматова 130 лет» за вклад в современную русскую литературу.

Многие стихи Александра посвящены теме войны и мира. Он читает их в рамках авторского проекта «От сердца к сердцу без брони» в ходе встреч с молодежью, а также в госпиталях Самарской области и Донецка.

Недавно поэт предложил школьникам сделать иллюстрации к    сборнику своих произведений. Одним из авторов стала 13-летняя жительница губернии Ирина Савина. Ее папа лучший друг автора - Иван Савин - погиб, защищая интересы страны в ходе специальной военной операции.

Девочка рассказывает, рисует с самого детства. Сюжет к стихотворению «Книги в строю стоят», признается, родился сразу после прочтения.

«На рисунке изображен сидящий в кресле призрак погибшего солдата, в руках он держит книгу. Автор, который стоит у стеллажа, не может найти именно эту книгу. В стихотворении есть строчка «Воинами тишины книги в строю стоят». Так и на рисунке: книги на полках - это воины, а автор не может найти там своего друга. Когда я рисовала эту картину, представляла, что это мой папа», - делится сокровенным юная художница.  

Стихи в книге «От сердца к сердцу без брони» посвящены всем, кто героически и мужественно сражался в борьбе с неонацизмом и отдал свою жизнь за Родину.

Сборник создан специально для детей, рассказывает автор.  Иллюстрации к нему рисовали ребята из Ставропольского района, Тольятти, а также Донецка. Сегодня подрастающему поколению особенно важно доносить правду, воспитывать в них чувства патриотизма, искренней любви к Родине и желание ее защищать.

«Чем проще и доступнее это делать, тем лучше, - подчеркивает Александр. - Но перед тем как говорить с детьми об СВО, с ними нужно подружиться. Чтобы не допустить навязывания, нужно, чтобы они сами захотели что-то узнать, тогда это гармонично происходит. Во многом, конечно, все зависит от настроения в семье, а также от педагогов в школах. Если патриотическая работа проводится, то ребята активно участвуют в волонтерских движениях, пишут письма, отправляют ребятам на фронт сладости, а в ответ получают благодарность от бойцов. И дети конечно рады за такую обратную связь. Порой они задают очень серьезные вопросы. Например, что такое война? Я отвечаю, это примерно как драка между мальчишками, но все обязательно должно завершиться миром, добро должно победить».

Сборники стихов ветерана СВО с детскими иллюстрациями пополнили библиотечный фонд Тольятти. Один экземпляр ветеран СВО вручил своему юному соавтору – Ирине. В знак признательности за создание сюжета с глубоким смыслом и в память о своем боевом товарище и друге. 

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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