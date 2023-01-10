В губернии стартует новый сезон «Цифрового ликбеза»

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АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Проект в интерактивном формате рассказывает школьникам как безопасно вести себя в интернете и доступен на сайте.

В Самаре первое мероприятия по теме «Безопасное поведение в социальных сетях» пройдет 18 января в Центре дополнительного образования (ул. Высоцкого, 10) с участием заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова, руководителя «Проектного офиса цифрового развития» Дмитрия Камынина, руководителя компании АйЭсТи Михаила Зимина и представителя управления Роскомнадзора по Самарской области. Проект разработан в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика». Повышенный спрос на специалистов в сфере ИТ в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством региона. А проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в регионе как «Цифровой ликбез» находится на особом контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Цифровой ликбез» учит школьников цифровой грамотности и правилам поведения в Интернете. В материалах проекта рассказывается как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как противостоять кибербуллингу. На сайте «Цифрового ликбеза» подростки познакомятся с новыми героями – жителями подводного мира и придуманного города Нижнефорельска – рыбкой-блогером Антоном Корюшкиным, нерпой Женей, крабом Кирой и другими морскими жителями.

Проект предназначен для возрастной категории 12+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами, и верифицирован Министерством просвещения России. Видеоролики также будут полезны и педагогам, материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс или на родительских собраниях.

«Минцифры постоянно работает над тем, чтобы россияне всех возрастов могли чувствовать себя безопасно в интернете. Для детей и их родителей мы уже запустили несколько проектов, которые помогут жертве буллинга, научат отвечать мошенникам и расскажут, как создать надежный пароль. Сейчас каждому родителю, педагогу и государству в целом важно научить детей безопасному поведению в интернете: чтобы они знали, как реагировать на негативные сообщения и что делать, если ребенок столкнулся с травлей. «Цифровой ликбез» - хороший пример совместной работы по повышению киберграмотности наших граждан», — сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«По статистике порядка трети школьников хотя бы раз сталкивались с кибербуллингом, небезопасным контентом или мошенничеством в сети. Очень важно обучать детей правилам поведения в интернете. Уверен, что новый сезон проекта «Цифровой ликбез» понравится ребятам и научит их многому», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.