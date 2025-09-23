Я нашел ошибку
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
В губернии стартовала всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги»

23 сентября 2025 15:47
128
Мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов, проводится уже в шестой раз.

Сегодня в Самарской области, как и по всей России, началась популярная среди школьников всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов, проводится уже в шестой раз. Организаторами олимпиады выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Госавтоинспекция МВД России, АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Олимпиада ежегодно охватывает сотни тысяч учеников Самарской области. В 2023 году в ней приняли участие более 146 тысяч школьников, а в 2024 году их число выросло до 153,5 тысяч. В этом году соревновательный этап продлится более месяца и завершится 26 октября.
Безопасность детей на дорогах — один из наших ключевых приоритетов, подчеркивает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. 
«Для ее обеспечения в условиях растущего транспортного потока в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется комплексная работа, включая обновление дорожной сети. Особое внимание уделяется маршрутам к школам: в этом году приведут в порядок свыше 3 тыс. км таких дорог. Параллельно мы формируем культуру безопасного поведения. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» зарекомендовала себя как эффективный инструмент для закрепления ПДД среди школьников. За пять лет более 20 млн участников проверили свою дорожную грамотность», - отмечает он. 
Олимпиада является важным элементом системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
 «Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам не просто пройти тестирование, а в первую очередь изучить и повторить основные правила безопасного поведения на дорогах, и только потом в интерактивной форме проверить свои знания», - говорит начальник Госавтоинспекции МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. 
Повышение безопасности дорожного движения — одна из ключевых задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого оборудуются тротуары, устанавливаются ограждения, освещение и светофоры, а также проводятся профилактические мероприятия.
Работа по созданию безопасной дорожной инфраструктуры активно ведется и в Самарской области. «По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы уделяем особое внимание созданию качественной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность детей и подростков. В 2025 году в регионе планируется отремонтировать 170 километров автодорог, ведущих к учебным заведениям», - подчеркивает заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.
Участие в олимпиаде бесплатное. Первый тур проходит на образовательной платформе Учи.ру  Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно дома при поддержке родителей. Второй тур для набравших максимальный балл в первом этапе состоится 27 января 2025 года, участие в нем будет возможно только из школьных учреждений.
Победители олимпиады получат почетные дипломы, памятные призы и будут включены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

Регистрация на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги» по ссылке: https://dorogi.uchi.ru/?utm_source=site&utm_medium=links&utm_campaign=ano_olimp_bkd25_lend&clckid=220aef81) 

 

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Самара

