В губернии стартовала всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги»

128

Сегодня в Самарской области, как и по всей России, началась популярная среди школьников всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов, проводится уже в шестой раз. Организаторами олимпиады выступили Министерство транспорта Российской Федерации, Госавтоинспекция МВД России, АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Олимпиада ежегодно охватывает сотни тысяч учеников Самарской области. В 2023 году в ней приняли участие более 146 тысяч школьников, а в 2024 году их число выросло до 153,5 тысяч. В этом году соревновательный этап продлится более месяца и завершится 26 октября.

Безопасность детей на дорогах — один из наших ключевых приоритетов, подчеркивает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Для ее обеспечения в условиях растущего транспортного потока в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется комплексная работа, включая обновление дорожной сети. Особое внимание уделяется маршрутам к школам: в этом году приведут в порядок свыше 3 тыс. км таких дорог. Параллельно мы формируем культуру безопасного поведения. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» зарекомендовала себя как эффективный инструмент для закрепления ПДД среди школьников. За пять лет более 20 млн участников проверили свою дорожную грамотность», - отмечает он.

Олимпиада является важным элементом системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

«Задания онлайн-олимпиады позволяют ее участникам не просто пройти тестирование, а в первую очередь изучить и повторить основные правила безопасного поведения на дорогах, и только потом в интерактивной форме проверить свои знания», - говорит начальник Госавтоинспекции МВД России, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Повышение безопасности дорожного движения — одна из ключевых задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого оборудуются тротуары, устанавливаются ограждения, освещение и светофоры, а также проводятся профилактические мероприятия.

Работа по созданию безопасной дорожной инфраструктуры активно ведется и в Самарской области. «По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева мы уделяем особое внимание созданию качественной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность детей и подростков. В 2025 году в регионе планируется отремонтировать 170 километров автодорог, ведущих к учебным заведениям», - подчеркивает заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

Участие в олимпиаде бесплатное. Первый тур проходит на образовательной платформе Учи.ру Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно дома при поддержке родителей. Второй тур для набравших максимальный балл в первом этапе состоится 27 января 2025 года, участие в нем будет возможно только из школьных учреждений.

Победители олимпиады получат почетные дипломы, памятные призы и будут включены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

Регистрация на онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги» по ссылке: https://dorogi.uchi.ru/?utm_source=site&utm_medium=links&utm_campaign=ano_olimp_bkd25_lend&clckid=220aef81)

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области