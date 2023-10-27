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В губернии стартовала Школа Студенческой весны для студентов колледжей и техникумов

27 октября 2023 15:57
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В течение трёх дней более 200 студентов будут прокачивать свои творческие навыки и проходить образовательную программу от региональных и федеральных экспертов.

27 октября в Молодёжном центре «Лесная сказка» стартовал проект «Школа Студвесны. Сборка» для студентов организаций среднего профессионального образования. В течение трёх дней более 200 студентов будут прокачивать свои творческие навыки и проходить образовательную программу от региональных и федеральных экспертов.

В рамках насыщенной программы участники проекта пройдут обучение по 5 направлениям: режиссура, театральное, вокальное, танцевальное и визуальное оформление концертных программ. В каждом из направлений их ждут мастер-классы и творческие обучения от федеральных и региональных экспертов, деятелей искусства и культуры, организаторов и членов жюри фестивалей «Самарская студенческая весна» и «Российской студенческой весны».

Среди экспертов, которые будут проводить образовательные мероприятия для участников «Школы Студвесны», чемпион России по брейк-дансу, а также чемпион Европы по дэнсхоллу и чемпион мира по танцевальному шоу Александр Степанченко, композитор, обладатель президентской премии «За достигнутые творческие успехи» Валентина Мичурина, хореограф, постановщик, участник и хореограф «Танцы на ТНТ» Александр Апполонов, директор Международного молодежного форума «Евразия Global», первый заместитель директора ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре в 2022 году Анастасия Алфёрова и другие.

«Студвесна - это важная часть студенческой жизни не только в вузах, но и в организациях среднего профессионального образования Самарской области. Ежегодно ребята демонстрируют свои творческие номера и концерты в Фестивале студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка». Лучшие из них представляют регион на Российской студенческой весне для ПОО в составе Самарской делегации, где получают награды высшего уровня. Школа Студвесны позволяет студентам пройти занятия от профессионалов и повысить свои творческие навыки, но самое важно, что на этом проекте формируется сообщество творческих людей, которые совместно могут создавать новые объединения, обмениваться опытом и развиваться вместе» — отметила руководитель Центра поддержки и реализации проектов и программ Агентства по реализации молодёжной политики Самарской области и администратор выезда проекта «Школы студвесны. Сборка» Елена Кудашова.

Результаты образовательной программы участники смогут продемонстрировать на вечерних концертах.

Этот выезд станет вторым в серии проекта Школа Студвесны «В самое сердце: Сборка». Первый, для студентов образовательных организаций высшего образования, прошёл в начале октября. 260 студентов вузов Самарской области прошли обучение от экспертов, познакомились друг с другом, смогли сконструировать свой арт-объект, усовершенствовать свои навыки в исполнительском мастерстве и прокачать свои знания в области режиссуры. А также объединились в команды и создали собственные творческие номера.

Проект «Школа Студвесны» проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.

 

Фото:   freepik.com

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