В губернии стартовал прием заявок на самый масштабный студенческий Конкурс - "Студент года 2024"

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Стартовал прием заявок на участие в Конкурсе по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2024». Подать заявку можно на официальном сайте конкурса studentgoda63.ru до 2 октября 2024 года (до 23:59 самарского времени).

Участниками Конкурса могут стать студенты Самарской области, обучающиеся очно в вузах, колледжах и техникумах и не достигшие возраста 25 лет.

«Студент года» проводится в Самарской области с 2012 года.

За 13 лет его участниками стали более 6 000 самарских студентов. Концепция Конкурса этого года – «Студент года. С любовью к своему делу», она основана на преданности своему делу как миссии, в которую молодые люди вкладывают усилия, привнося в регион новые идеи

и качественные изменения.

В 2023 году в День российского студенчества молодёжь Самарской области выдвинула инициативу ввести новую номинацию Конкурса – «Патриот года». Данное предложение было поддержано Правительством Самарской области. Теперь за звание лучших патриотов региона будут бороться не только патриотические организации и объединения, студенты смогут подтвердить свои заслуги и в индивидуальной номинации.

Также в честь 65-летия Российских студенческих отрядов в региональном Конкурсе представлена отдельная номинация для лучших бойцов студотрядов – «Боец года».

«Конкурс «Студент года» становится всё более масштабным и значимым событием для студентов Самарской области. Появление номинаций «Боец года» и «Патриот года» подчеркивает наш приоритет в расширении аудитории Конкурса. Значимое для Самарской области Движение студенческих отрядов теперь также включено в традиционный и любимый для региона Конкурс. В этом году мы подготовилидля участников интересные з адания и испытания, которые позволят им раскрыть свой потенциал и показать всё, на что они способны. Мы уверены, что конкурс станет ярким событием в жизни каждого участника и подарит незабываемые впечатления.», – поделилась Елена Кудашова, исполнительный директор Конкурса «Студент года – 2024».

Так, в 2024 году у студентов есть возможность побороться за звание лучшего в 15 номинациях. При этом подать заявку можно сразу на три из них. Для студентов вузов доступны следующие номинации:

• «Студенческий лидер вуза»;

• «Спортсмен года вуза»;

• «Студенческая творческая личность вуза»;

• «Интеллект года»;

• «Патриот года»;

• «Боец года».

Студенты колледжей и техникумов могут проявить себя в категориях:

• «Студенческий лидер ссуза»;

• «Спортсмен года ссуза»;

• «Студенческая творческая личность ссуза»;

• «Молодой профессионал года»;

• «Патриот года»;

• «Боец года».

Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и в составе коллектива. Для объединений предусмотрены номинации:

• «Студенческое медиа года»;

• «Добровольческое объединение года»;

• «Патриотическое объединение года».

Чтобы получить главный приз конкурса «Студент года 2024», нужно победить в одной из индивидуальных номинаций и продемонстрировать дополнительные достижения. Такая возможность представится участникам очного этапа, который в этом году пройдет в формате выездного интенсива в молодёжном центре «Лесная сказка». Для участников будет организована образовательная программа с мастер-классами и тренингами

от региональных и федеральных экспертов. Проведение очного этапа конкурса запланировано на середину октября.

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей пройдет в ноябре 2024 года на площадке Универсального комплекса «МТЛ-Арена».

Организаторами конкурса выступают министерство молодежной политики Самарской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области

и Агентство по реализации молодежной политики.

Фото - Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области