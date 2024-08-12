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В губернии пройдет юбилейный общероссийский международный форум Translation Forum Russia 2024

12 августа 2024 14:35
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Это крупнейшая отраслевая переводческая конференция на территории России и стран СНГ.

В период с 16 по 18 августа 2024 года в городе Самара на территории LOTTE HOTEL SAMARA пройдет юбилейный XV общероссийский международный переводческий форум Translation Forum Russia 2024.

Это крупнейшая отраслевая переводческая конференция на территории России и стран СНГ, которая с 2009 года ежегодно собирает до 700 участников, включая представителей таких организаций, как Министерство иностранных дел РФ, Информационный центр ООН, Международная федерация переводчиков (FIT), а также представителей малых и крупных компаний, таких как ЦБ РФ, Роснефть, Газпром, Яндекс, Лаборатория Касперского и многих других. В разные годы форум принимали Екатеринбург, Санкт Петербург, Казань, Москва, Сочи, Астрахань, Нижний Новгород, Уфа.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Самарской области, Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, АНО «Клуб экспортеров», Самарского регионального отделения «Деловая Россия».

Среди участников — действующие переводчики, представители ведущих переводческих компаний и корпораций-заказчиков, вузов, разработчики специального программного обеспечения — представители примерно 80 городов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Более 2/3 участников форума – приезжие гости, которые пользуются всеми возможностями сферы гостеприимства, что способствует экономическому развитию, повышению инвестиционного потенциала и узнаваемости региона и города.

 

Фото:  департамент инфориационной политики СО

 

 

 

Теги: Самара

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