Цель — раскрыть творческий потенциал жителей региона, в первую очередь молодежи.
В ДК села Шигоны открылось новое творческое пространство - «Яркие люди»
МРОТ вырастет более чем на 20,5%.
МРОТ в 2026 году вырастет до 27 093 рублей
В центре внимания – объекты социальной инфраструктуры: образовательные и спортивные организации.
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Кинель и Кинельский район
Вячеслав Федорищев обсудил развитие и поддержку спортивного метания ножа.
В Самаре Вячеслав Федорищев встретился со сборной командой региона по спортивному метанию ножа
С 7 по 12 октября на сцене Thailand Cultural Center самарский театр представил четыре свои лучшие постановки.
В Бангкоке завершились масштабные гастроли САТОБ
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»
Старт пройдет в Самаре в первый день XIII международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Елена Наумчик из Самары в этом году открыла частную вокальную студию.
При поддержке службы занятости жители региона открывают свое дело
В губернии пройдет межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен»

14 октября 2025 18:35
135
Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.

С 17 по 19 октября, в парке-отеле «Дубрава», Самарская областная библиотека для слепых организует одно из главных инклюзивных событий 2025 года – XIX межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Россия. Сплетение времен».  18+

Цель фестиваля – помочь людям с особенностями здоровья активно проявлять себя в социуме, реализовать творческий потенциал, преодолевать психологические и коммуникативные барьеры, глубже познакомить с лучшими образцами русской классической литературы.

За победу будут бороться 13 команд из разных городов и муниципальных районов Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. 

От Самарского региона в фестивале участвуют представители учреждений культуры Самарской области (в том числе обособленные подразделения Самарской областной библиотеки для слепых), активисты местных организаций Самарской областной организации Всероссийского общества слепых.

Фестиваль посвящен празднованию объявленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Команды представят творческие визитки по мотивам произведений, отражающих главную тему фестиваля – защиту Отечества и память о его героях. Литературным материалом для участников стали знаменитые произведения: «Белая гвардия» М.А. Булгагова, «Живые и мёртвые» К.М. Симонова, «Война и мир» Л.Н. Толстого, «Тихий Дон» М.А. Шохолова, «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, «Хождение по мукам» А.Н. Толстого. Также состоится интеллектуальная игра из 10 раундов, где участники проверят, насколько хорошо они знают то, или иное произведение.

По итогу команды, занявшие 1, 2 и 3 места, получат дипломы и памятные призы. Фестиваль пройдет при поддержке правительства Самарской области и министерства культуры Самарской области.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Самара

