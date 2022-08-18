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В губернии проходит шестой областной фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»

18 августа 2022 10:32
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В празднике могут принять участие как начинающие, так и уже состоявшиеся профессионалы.

С 15 августа по 4 сентября на территории Самарской области проходит уже ставший традиционным шестой областной фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули».

В празднике могут принять участие как начинающие, так и уже состоявшиеся профессионалы.

Одним из основных организаторов выступает клуб любителей активного движения «ДОБРОХОДЫ», который готовит тренеров и инструкторов по скандинавской ходьбе.

Фестиваль проходит в несколько этапов на разных территориях региона. Первый этап состоялся вчера, 16 августа 2022 года, в эко-парке «Шлюзовой». Среди участников были 17 активистов старшего возраста, которые занимаются в клубе скандинавской ходьбы «Эндорфин», работающего на базе комплексного центра социального обслуживания Тольятти.

В последние годы северная, или скандинавская, ходьба с палками для пожилых людей приобрела широкое распространение. Этот вид спорта - оптимальный способ избежать множества возрастных проблем и поддерживать организм в тонусе, кроме того, им могут заниматься практически все. Тренироваться можно в любое время при любом уровне подготовки в любом возрасте, потому что это просто и доступно. Во время скандинавской ходьбы работает почти все тело, а регулярные занятия укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают кровообращение и ускоряют метаболизм, улучшается эмоциональное состояние.

Участница фестиваля Галина Демидова рассказывает:
- Нагрузки нормальные, регулируемые. Ты как хочешь, так и идешь. Хочешь, прибавь ходу, а хочешь убавь – все по своим ощущениям.

- Команда у нас огонь! Куда ни позови, всегда и в любое время все за. Потому что люди собрались очень активные, отзывчивые и все за здоровый образ жизни. Мы собрали здесь сегодня и любителей, и профессионалов, всех желающих познакомиться с этой ходьбой, потому что нет предела совершенству, - поддерживает своих подопечных тренер группы скандинавской ходьбы при комплексном центре социального обслуживания населения центрального округа (г. Тольятти) Альфия Колбасина.

Занятия по скандинавской ходьбе для людей пожилого возраста проводятся на базе групп активного долголетия при комплексных центрах социального обслуживания населения по всей области Так, например, в Тольятти клуб скандинавской ходьбы «Эндорфин» был создан 3 года назад в рамках региональной составляющей «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным и направленного на развитие и поддержку активного долголетия пожилых граждан.

- Мы тренируемся перед походами и участвуем в соревнованиях. Разумное использование ходьбы помогает поддерживать прекрасное состояние, и всегда можно получить хороший эффект, не разрушив организм, - говорит руководитель клуба «Доброходы» Владимир Шацких.

Активное долголетие предполагает реализацию потенциала человека в старшем возрасте, что закономерно ведет к увеличению продолжительности активной и здоровой жизни.
С начала года в Самарской области в занятиях 432 групп активного долголетия приняли участие более 3 700 человек.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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