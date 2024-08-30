В губернии пассажирам общественного транспорта будет доступен кешбэк 20% до конца года

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С 1 сентября жители Самары и Самарской области могут получать кешбэк 20% при пополнении транспортных карт через Систему быстрых платежей (СБП) онлайн. Часть от потраченных денег в течение минуты вернется на банковский счет. Предложение будет действовать четыре месяца – до 31 декабря 2024 года.

Пополнить транспортную карту, в том числе и транспортное приложение Карты жителя Самарской области, можно в мобильном приложении «ОТК» для Android-смартфонов. Главное условие — при увеличении баланса проездного выбрать способ оплаты – через Систему быстрых платежей. В этом случае обратно на счет вернется 20% от суммы платежа. Приложение «ОТК» доступно для скачивания в RuStore и Google Play.

«Акцию на транспорте совместно с НСПК мы проводим уже третий раз. И всегда имели по их итогам хороший эффект, прежде всего, для жителей региона, которые получали выгодные условия, экономили на проезде. Благодаря таким акциям количество поездок в общественном транспорте значительно увеличивалось. Надеюсь, новая транспортная акция также покажет хорошие результаты. Особенно выгодными поездки будут для жителей Самары, которые пользуются пакетными тарифами на Карте жителя при оплате проезда. Для нас важно развивать этот проект в интересах жителей региона, чтобы каждый из них мог найти для себя что-то полезное при ее использовании», – сообщил врио заместителя председателя правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Сумма кешбэка на одного пользователя – до 1000 рублей в месяц. Предварительно необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложение «Привет!». Там же можно узнать полные правила предоставления кешбэка.

«В Самарской области более половины пассажиров оплачивают проезд транспортными картами. Специально для них и тех, кто планирует перейти на такой вид платежа, мы запустили кешбэк за пополнение баланса через СБП. При этом он распространяется на все виды транспортных карт в регионе – это и Карта жителя Самарской области, и единая транспортная карта, и студенческая карта, и карта школьника, и виртуальная транспортная карта, и даже транспортная карта водного транспорта в Тольятти», – прокомментировала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов НСПК Мария Точилова.

Напомним, для держателей Карты жителя Самарской области доступны 4 пакетных тарифа при оплате проезда в общественном муниципальном транспорте на территории Самары. Так, 5 поездок стоят 165 рублей (33 рубля за 1 поездку); 10 поездок – 325 рублей (32,5 рубля за 1 поездку); 20 поездок – 640 рублей (32 рубля за 1 поездку); 40 поездок – 1240 рублей (31 рубль за 1 поездку).

Акцию проводит Национальная система платежных карт (НСПК) — операционный платежный и клиринговый центр СБП при информационной поддержке Правительства Самарской области.

Подробная информация о всех преимуществах и возможностях «Карты жителя Самарской области» размещена на сайте card.samregion.ru и в мобильном приложении.

Выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов). Из документов понадобятся только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Заказать карту жителя можно не только путем подачи онлайн-заявки на сайте card.samregion.ru, но и вD:\Данные\Downloads\card.samregion.ru отделениях банков (список отделений можно найти на сайте проекта во вкладке «Информация о банках»). Также подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Обо всех новостях и реализуемых акциях в рамках проекта «Карта жителя Самарской области» можно узнавать в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках (@card.samregion.ru), в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области: t.me/ditis_so (@цифра_63) и в дзен-канале департамента https://dzen.ru/ditis_so (Цифра63).