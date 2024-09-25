В губернии испекторы ГАИ с «Движением Первых» провели со школьниками акцию «Трафарет безопасности»

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Сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района совместно с председателем местного отделения «Движения Первых» провели акцию «Трафарет безопасности» для учащихся одной из местных школ.



Участники акции вблизи образовательного учреждения и пешеходных переходов, используя белую краску, нанесли на асфальт трафаретами фразы: "Посмотри по сторонам!", «Возьмите ребенка за руку!», «Снимите наушники!», «Слезь с велосипеда», "Отвлекись от телефона!".



Организаторы акции подчеркнули, что подобного рода мероприятия способствуют профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, так как ребята не только повторяют Правила дорожного движения, но и начинают более осознанно относится к ним.



Кроме того, автоинспекторы совместно с ЮИД «Светофор» раздали детям и их родителям информационные буклеты «Безопасная дорога в школу», «Азбука безопасности».



Ребята с большим интересом поучаствовали в акции и поблагодарили организаторов за полезное мероприятие, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО