В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»

В Самарской области идет активный процесс съемок комедии «Новости». За производство сериала отвечает Black Box Production по заказу телеканала ТНТ.

Первый блок натурных съемок проходит в Самаре в историческом центре, на стрелке рек Самара и Волга, а также в Новокуйбышевске. Это будет сатирическая комедия, имитирующая документальный фильм. Официальный старт сериала запланирован на 2026 год.

Сериал расскажет о провинциальной девушке Ане, которая по воле случая переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала ее не ждет.

Девушка пытается отстоять свое право быть частью команды. В главных ролях сериала задействованы известные актеры Софья Каштанова, Александр Яцко, Владимир Курцеба, Владимир Маркони, Артем Волобуев, Карина Зверева и др.

«С Самарской областью у меня связаны трогательные воспоминания, связанные с началом актерской карьеры. Это было в 1986 году, я тогда только стал актером Театра на Таганке, после окончания Школы-студии МХАТ. И мои первые большие гастроли были именно сюда, в город Куйбышев», – поделился актер театра и кино, заслуженный артист РФ Александр Яцко.

Режиссером сериала выступает Аскар Бисембин, который также снимал сериалы «Папины дочки. Новые», «Два холма». Он рассказал, что в Самарской области съемочной группе предоставлена вся необходимая поддержка и сопровождение. «Я давно не был в такой ситуации, когда вся наша энергия уходит на творчество, а не на решение организационных вопросов и бюрократических препонов. Здесь за нас уже все решили, придумали и позаботились. Ну, классно!», – отметил он.

Кинорежиссер также поделился впечатлениями от областной столицы. «Уверен, что местным жителям постоянно говорят о красоте города. Я под большим впечатлением от Самары, от набережной Волги. Здесь нужно не работать, а отдыхать. Уже сказал супруге, что обязательно приедем сюда на неделю», – подчеркнул Аскар Бисембин.

Для помощи кинокомпаниям на этапах организации и непосредственного съемочного процесса в регионе создана специальная структура – Центр кинопроизводства Самарской области. Съемки «Новостей» также проходят при поддержке Центра.

«В сериале будет задействовано несколько городов Самарской области, и мы помогаем съемочной группе подбирать подходящие локации, контрагентов, специалистов съемочной группы и актеров эпизодов, массовки. Помогаем с согласованием мест проведения съемок со специальными службами, а также привлечением спецтранспорта, необходимого для съемок некоторых сцен», – рассказал генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области