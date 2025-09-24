Я нашел ошибку
Главные новости:
В перечень экспонатов выставки включены работы, выполненные художниками в разных техниках: гобелен, керамика, резьба по дереву и т.д.
В Рождествено открылась выставка работ самарских художников «Самарская Лука: далекая и близкая»
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.
Впервые в Самаре начались гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова
В первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения.
С 25 сентября в Самаре стартует отопительный сезон
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 
Команда Самарской области активно участвовала во всех дисциплинах финала. Сергей Глушков успешно прошел все испытания.
Житель Сергиевского района – двукратный чемпион Всероссийского марафона «Земля спорта»
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам»
В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +11, +13°С.
25 сентября в регионе небольшой дождь, до +15°С
Церемония закрытия и награждение победителей второго заезда Игры состоялась на Мамаевом Кургане у монумента воинской славы «Родина-мать зовёт!». 
Отряд «НашеВремя» из Самарской области вошел в десятку лучших команд игры «Зарница 2.0»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.67
EUR 99.04
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии идет активный процесс съемок комедии «Новости»

24 сентября 2025 15:51
99
Кинорежиссер Аскар Бисембин: «В Самарской области за нас решают все оргвопросы по съемкам»

В Самарской области идет активный процесс съемок комедии «Новости». За производство сериала отвечает Black Box Production по заказу телеканала ТНТ.

Первый блок натурных съемок проходит в Самаре в историческом центре, на стрелке рек Самара и Волга, а также в Новокуйбышевске. Это будет сатирическая комедия, имитирующая документальный фильм. Официальный старт сериала запланирован на 2026 год.

Сериал расскажет о провинциальной девушке Ане, которая по воле случая переезжает в город Цветаев работать на местном телевидении. Но никто в устоявшемся коллективе новостного канала ее не ждет.

Девушка пытается отстоять свое право быть частью команды. В главных ролях сериала задействованы известные актеры Софья Каштанова, Александр Яцко, Владимир Курцеба, Владимир Маркони, Артем Волобуев, Карина Зверева и др.

«С Самарской областью у меня связаны трогательные воспоминания, связанные с началом актерской карьеры. Это было в 1986 году, я тогда только стал актером Театра на Таганке, после окончания Школы-студии МХАТ. И мои первые большие гастроли были именно сюда, в город Куйбышев», – поделился актер театра и кино, заслуженный артист РФ Александр Яцко. 

Режиссером сериала выступает Аскар Бисембин, который также снимал сериалы «Папины дочки. Новые», «Два холма». Он рассказал, что в Самарской области съемочной группе предоставлена вся необходимая поддержка и сопровождение. «Я давно не был в такой ситуации, когда вся наша энергия уходит на творчество, а не на решение организационных вопросов и бюрократических препонов. Здесь за нас уже все решили, придумали и позаботились. Ну, классно!», – отметил он.

Кинорежиссер также поделился впечатлениями от областной столицы. «Уверен, что местным жителям постоянно говорят о красоте города. Я под большим впечатлением от Самары, от набережной Волги. Здесь нужно не работать, а отдыхать. Уже сказал супруге, что обязательно приедем сюда на неделю», – подчеркнул Аскар Бисембин. 

Для помощи кинокомпаниям на этапах организации и непосредственного съемочного процесса в регионе создана специальная структура – Центр кинопроизводства Самарской области. Съемки «Новостей» также проходят при поддержке Центра.

«В сериале будет задействовано несколько городов Самарской области, и мы помогаем съемочной группе подбирать подходящие локации, контрагентов, специалистов съемочной группы и актеров эпизодов, массовки. Помогаем с согласованием мест проведения съемок со специальными службами, а также привлечением спецтранспорта, необходимого для съемок некоторых сцен», – рассказал генеральный директор Центра кинопроизводства Самарской области Марк Буров.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки.
24 сентября 2025, 16:37
Впервые в Самаре начались гастроли Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова
В рамках федерального проекта «Большие гастроли» театр привез в столицу Поволжья лучшие постановки. Культура
29
В первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения.
24 сентября 2025, 16:29
С 25 сентября в Самаре стартует отопительный сезон
В первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения. ЖКХ
57
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства.
24 сентября 2025, 16:17
В Самаре состоялось торжественное открытие 23-й Международной  выставки «Промышленный салон» 
В экспозиции представлены более 50 компаний из России, Беларуси и Китая, которые демонстрируют последние разработки в области промышленного производства. Экономика
73
В центре внимания
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
166
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
211
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
224
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
407
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
398
Весь список