В ГУ МВД  состоялось торжественное вручение паспортов лучшим школьникам Самарской области

174

Областная церемония прошла в рамках акции «Мы – граждане России».

В ГУ МВД России по Самарской области состоялось торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню Конституции. В рамках акции «Мы – граждане России!» главный документ получили 24 школьника региона, отличившихся в учебе и спорте, увлеченных научной и творческой деятельностью. В мероприятии приняли участие врио начальника УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Дмитрий Феофанов, врио начальника УВМ ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров, председатель Общественного совета при областном главке полиции Александр Шахов и председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российский Союз Молодежи» в Самарской области Анастасия Софьина.

Мероприятие началось с посещения музея истории органов внутренних дел Самарской области. Подполковник милиции в отставке Марина Рачиба провела для школьников увлекательную интерактивную экскурсию, в ходе которой познакомила их с историей образования органов внутренних дел области. Ребята смогли перевоплотиться в сотрудников органов внутренних дел, примерили представленное в музее обмундирование и даже попробовали провести дактилоскопическую экспертизу.

В завершение исторического экскурса наступил самый волнительный момент, который был открыт исполнением гимна Российской Федерации. С приветственным словом перед присутствующими выступил врио начальника УРЛС ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Дмитрий Феофанов. Дмитрий Андреевич подчеркнул всю важность события и отметил, что быть гражданином России – это большая ответственность и честь. «Рад приветствовать вас в стенах Главного управления, особенно в этот знаменательный день – День Конституции Российской Федерации. Сегодня вы получаете свой главный документ. Поздравляю всех с праздником и с этим знаменательным событием. Желаю вам, чтобы в жизни все складывалось так, как вы этого хотите: успешно окончить школу, поступить в те учебные заведения, которые вы для себя определили, и конечно же, быть достойными гражданами нашей страны».

Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российский Союз Молодежи» в Самарской области Анастасия Софьина отметила, что сегодня паспорта получают школьники, уже имеющие достижения в различных сферах жизни: «Лучших ребят со всего региона мы собрали в рамках областной церемонии. Все вы, несмотря на свой юный возраст, уже показали себя: кто-то в спорте, кто-то в научной деятельности, кто-то в добровольчестве. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом. Уверена, что вы – именно тот кадровый потенциал, тот резерв, который будет продвигать нашу Самарскую область».

Председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов пожелал молодым гражданам России успехов во всех начинаниях: «Я думаю, что в жизни каждого из нас есть события, которые запоминаются. Паспорт – это единственный документ, который подтверждает, что вы являетесь гражданином нашей великой страны. Мне очень приятно поздравить вас от лица всего Общественного совета при главке. Желаю вам, прежде всего, успешной учебы, чтобы она была только в радость, положительных эмоций, здоровья и всего самого доброго. Удачи вам и успехов во всех начинаниях».

В торжественной обстановке 24 школьника из разных уголков Самарской области получили из рук Дмитрия Феофанова и Анастасии Софьиной главный документ и памятные подарки. Вся палитра эмоций читалась на юношеских лицах: ребята испытывали волнение, чувство гордости и радость.

В завершение мероприятия школьники за чашкой чая и сладким угощением обменялись впечатлениями о прошедшем торжестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО