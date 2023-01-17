В ГУ МВД СО руководство проведет прием граждан с участием общественника

139

18 января текущего года с 14.00 до 17.00 часов прием граждан проведет заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области, начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Алексей Зеленов. В приеме граждан примет участие заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, вице-президент Палаты адвокатов Алексей Бородин.



С графиком приема граждан руководящим составом главка на январь 2023 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО