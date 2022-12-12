В ГУ МВД СО руководство проведет прием граждан с участием общественника

116

14 декабря текущего года с 15.00 до 18.00 часов прием граждан проведет заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской областигенерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов совместно с председателем комиссии по регламенту, организации деятельности Общественного совета при областном главке МВД и взаимодействию с общественными советами при территориальных ОВД региона Евгением Легостаевым.



Жители Самарской области могут обратиться со своими вопросами к руководителям регионального главка и представителям Общественного совета, получить профессиональные и исчерпывающие ответы по всем вопросам, требующим детального рассмотрения.



С графиком приема граждан руководящим составом главка на декабрь 2022 года и номерами телефонов для записи на прием можно ознакомиться на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД СО