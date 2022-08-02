В ГУ МВД СО определили лучшего сотрудника экспертно-криминалистических подразделений

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На днях состоялся первый этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства сотрудников экспертно-криминалистических подразделений ГУ МВД России по Самарской области на региональном уровне Самарской области на звание «Лучший по профессии».

Цель конкурса – это повышение престижа службы в экспертно-криминалистических подразделениях, заинтересованности сотрудников в непрерывном совершенствовании уровня профессиональной подготовки и эффективности их служебной деятельности.



В региональном этапе приняли участие 11 сотрудников ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области и экспертно-криминалистических подразделений территориальных ОВД на районном уровне. Им предстояло показать навыки обращения с табельным оружием, сдать нормативы по физической культуре, пройти ряд теоретических и практических испытаний по медицинской и специальной дисциплине.



Победителем 1 этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства стал начальник отдела фоноскопических и лингвистических экспертиз экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области капитан полиции Алексей Трофименко.



Второе месте заняла эксперт 2 отделения (Промышленный район) экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Самаре лейтенант полиции Яна Родич.



Третье место досталось старшему эксперту отдела криминалистических экспертиз, учетов и осмотров мест происшествий майору полиции Денису Дементьеву, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО