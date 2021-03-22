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В ГУ МЧС СО проведены совещания по подготовке к паводкоопасному периоду

22 марта 2021 16:32
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В ходе совещаний обсуждались вопросы проведения превентивных мероприятий по снижению рисков при возникновении подтоплений.

В Главном управлении проведены рабочие совещания с главами Ставропольского и Красноармейского районов по подготовке к паводкоопасному периоду.

В ходе совещаний обсуждались вопросы проведения превентивных мероприятий по снижению рисков при возникновении подтоплений.

Главным управлением МЧС России по Самарской области разработаны модели развития паводковой обстановки, отображающие зоны возможного подтопления в населенных пунктах.

Для контроля за гидрологической обстановкой на территории Самарской области будут задействованы стационарные и временные гидропосты, контроль за прохождением весеннего половодья будут осуществлять 40 оперативных групп.

Для проведения противопаводковых мероприятий на территории области спланирована группировка сил и средств территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве более 9 тысяч человек, более 2 тысяч единиц техники, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

 

 

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