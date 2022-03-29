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В ГУ МЧС СО сформирована рабочая группа по контролю за паводковой обстановкой

29 марта 2022 16:12
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В этом году уровень воды в реках ожидается в пределах средних многолетних значений.

С 28 марта в Главном управлении МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа оперативного штаба по контролю за паводковой обстановкой в 2022 году.

Личный состав, входящий в рабочую группу, организует контроль за прохождением весеннего половодья на территории Самарской области и своевременным реагированием на угрозу и возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями.

Проведено два заседания межведомственной противопаводковой комиссии Самарской области, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Самарской области поставлены задачи по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2022 году.

В этом году уровень воды в реках ожидается в пределах средних многолетних значений. В настоящее время на большинстве рек наблюдается ледостав, ледоход, остаточные забереги. Вскрытие рек ожидается в первой декаде апреля.

Для контроля за паводком организованы 12 гидропостов на малых реках и 5 на реке Волга.

В соответствии с прогнозом прохождения весеннего половодья ФГБУ «Приволжское УГМС» в зоне возможных подтоплений находится 61 населенный пункт на территории Алексеевского, Богатовского, Волжского, Красноармейского, Нефтегорского, Красноярского, Кошкинского, Кинельского, Камышлинского, Кинель-Черкасского, Елховского, Хворостянского, Сергиевского районов Самарской области.

В этих муниципалитетах проводятся подготовительные мероприятия по минимизации рисков, вызванных половодьем: расчистка водопропускных систем, подготовка пунктов временного размещения для населения и мест для размещения домашних животных, создаются аварийные бригады, организовано дежурство. На случай подтоплений сформирован резерв финансовых и материальных средств.

В настоящее время паводковых явлений на территории Самарской области еще не наблюдается, однако, Главное управление обращает внимание граждан, проживающих в зонах возможных подтоплений, на необходимость соблюдения определенных рекомендаций по подготовке к весеннему половодью и паводку:

- если Ваш населенный пункт (место Вашего проживания) может пострадать от наводнений, изучите и запомните границы возможного затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.

- ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развивающегося наводнения. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их приготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак запас продуктов, воды и медикаментов.

Если Ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо:

- внимательно прослушать информацию, принять к сведению и выполнить все требования паводковой комиссии и служб спасения;

- отключить газ, электричество и воду;

- погасить огонь в горящих печах;

- ценные вещи и мебель перенести на верхние этажи или чердак;

- закрыть двери и окна или даже забить их досками;

- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;

- дрова или предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в помещение (сарай);

- из подвалов вынести все, что может испортиться от воды;

- подготовиться к эвакуации.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредства. Во время движения не покидайте указанных Вам мест, не садитесь на борта, передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:    облМЧС

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